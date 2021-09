Balenciaga, grand gagnant du MET Gala

La maison française Balenciaga a fait l'unanimité au gala du MET, qui s'est tenu le 13 septembre dernier, sous l'influence de Rihanna et Kim Kardashian, dont les tenues ne sont pas passées inaperçues.

Résultat, les internautes se sont rués sur internet non seulement pour louer, se moquer ou détourner les looks des deux stars internationales mais aussi pour rechercher et se procurer des créations estampillées du logo de la maison de couture.