Au Japon, une marque propose une collection pour les femmes de moins de 1m50, enfin !

Baptisée "Heather Mini", cette ligne inclusive n'est composée que de vêtements pour les femmes de 1m50 et moins , leur évitant ainsi de faire des ourlets sur chacun de leurs nouveaux pantalons ou de porter des vêtements bien trop amples pour leur morphologie.

Après avoir sondé ses clients sur Clubhouse et Instagram, la marque de mode japonaise a décidé d'ôter un poids à la plupart des femmes en proposant une collection parfaitement adaptée à leur taille.

Les tailles dites "standard" ne conviennent donc pas au plus grand nombre au pays du Soleil levant. Un problème auquel s'est attaquée la marque de mode Heather.

La taille moyenne des femmes au Japon est d'environ 1m58 , contre un peu plus de 1m62 en France. Par ailleurs, les Japonais auraient tendance à rapetisser depuis plusieurs décennies, d'après une récente étude.

Pour le moment, la collection ne compte que huit pièces déclinées en plusieurs tailles et divers coloris, dont une salopette, des pantalons type tailleur assez amples, des jeans évasés, des robes et des jupes longues, des chemises, des T-shirts et des débardeurs.

Chaque pièce a été étudiée avec soin pour s'ajuster à la perfection à la taille, à la poitrine ou aux hanches sans pour autant être trop longue ou ample et bien évidemment sans rogner sur le style.

D'ores et déjà disponibles en précommande sur l'e-shop de la marque, les pièces de cette collection seront officiellement mises en vente le 23 juin.