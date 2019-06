ANDAM Fashion Award 2019: Koché et Hed Mayner parmi les finalistes

L'ANDAM (Association nationale pour le développement des arts de la mode - France) lève le voile sur les 13 finalistes de sa 30e édition. Coperni, Hed Mayner, Koché et Kwaidan Editions ont été désignés par les vingt-sept membres du jury pour tenter de remporter le Grand Prix de l'ANDAM, accompagné d'une dotation de 250.000 euros.

Très attendue, l'annonce des finalistes de la 30e édition de l'ANDAM vient de tomber. Les vingt-sept membres du jury, notamment composé de François-Henri Pinault, président-directeur général du groupe Kering, Renzo Rosso, président d'OTB, Emmanuelle Alt, rédactrice en chef de Vogue Paris, ou encore du couturier Martin Margiela, ont sélectionné 13 finalistes en lice pour remporter les quatre prix du concours.

"La sélection des finalistes de l'ANDAM a été particulièrement riche et passionnante cette année, ne se limitant pas à une seule tendance de marché ni définie par des enjeux économiques. Les propositions étaient internationales et culturellement très variées. Je suis impatient de rencontrer les finalistes et de découvrir leur vision. Quel que soit le lauréat, figurer parmi les finalistes de l'ANDAM offre une incroyable visibilité et une opportunité unique d'échanger avec les membres du jury", explique Renzo Rosso dans un communiqué.

En détail, Coperni (Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer), Koché (Christelle Kocher), Hed Mayner et Kwaidan Editions (Léa Dickely et Hung La) se disputeront le Grand Prix, doté de 250.000 euros. Le Prix du Label Créatif se jouera entre Boramy Viguier, Dawei (Dawei Sun) et Nicolas Lecourt Mansion, et le Prix Accessoires de Mode entre Fabrizio Viti, KARA (Sarah Law) et Khaore (Wei Hung Chen et Raiheth Rawla).

Ananas Anam (Dr Carmen Hijosa), Diam Concept (Alix Gicquel) et Worn Again Technologies (Dr Adam Walker et Cyndi Rhoades) sont quant à eux en lice pour remporter le Prix de l'Innovation.

Tous les candidats finalistes sont désormais conviés à présenter leur projet devant le jury, le 27 juin prochain, pour tenter de décrocher l'un de ces titres tant convoités.