Alors que le début de l'année 2020 sera marqué par les cérémonies des Grammy Awards et des Oscars, toujours placées sous le signe du chic et de l'élégance, cette édition 2019 des American Music Awards sonne comme une bouffée d'air frais avec des looks hauts en couleurs, et une multitude de tenues décalées voire excentriques.

De Billie Eilish à Kesha en passant par Lil Nas X, voici les looks les plus clinquants de la soirée.

Diaporama disponible en cliquant sur la photo de couverture