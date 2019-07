American Eagle se paie Lil Wayne pour une collection capsule

Lil Wayne, c'est des dizaines de récompenses : disques d'or et de platine, Grammy Awards, Billboard Music Awards, etc. Mais bientôt, la star du hip-hop sera aussi créateur de mode. Il a en effet été recruté par la marque American Eagle, pour une collection de 25 pièces.

Appelée "AE x Young Money", cette nouvelle collection comportera des t-shirts, des sweatshirts, des shorts, des chaussettes, des sous-vêtements, des chapeaux et des jeans. Les motifs skate en tie & dye sont très présents.

"Nous avons conçu la collection AE x Young Money avec beaucoup de fierté et de détermination", explique le rappeur au magazine WWD. "Qu'il s'agisse de musique ou de style, j'ai toujours veillé à m'appuyer sur les deux afin de laisser parler ma créativité et de vivre en toute authenticité, sans concession. American Eagle comprend cela. C'est une marque qui rend hommage à l'individualité et cela me donne envie de collaborer à son projet", poursuit-il.

Lil Wayne rejoint désormais, dans le club des rappeurs-stylistes, Lil Nas X (qui s'est associé à Wrangler pour le lancement d'une collection inspirée de sa chanson "Old Town Road") et Quavo (qui a fait équipe avec BoohooMAN pour une collection de prêt-à-porter).

L'intégralité de la collection "AE x Young Money" sera dévoilée le 30 juillet, avant d'être commercialisée en ligne et en boutique à partir du 10 août.