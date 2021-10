Amazon Fashion lance (à son tour) un service d'essayage gratuit à domicile

L'expérience shopping de ce que l'on appelle "le monde d'après" sera bel et bien hybride, les consommateurs naviguant à leur guise entre boutiques physiques et boutiques en ligne avec, si possible, des services en totale adéquation avec leurs nouvelles habitudes d'achat. Les marques œuvrent en coulisses pour innover et proposer des services digitaux qui rappelleraient, voire surpasseraient, ceux proposés en boutiques.

Cela s'est bien évidemment traduit par la multiplication des essayages virtuels, en mode comme en beauté, aidés par la réalité augmentée, mais aussi le lancement de sessions de live shopping, déjà ultra populaire en Asie, et par l'instauration de nouveaux services qui, s'ils ne sont pas considérés comme étant à la pointe de la technologie, ont le mérite de permettre au plus grand nombre de bénéficier des mêmes avantages proposés lors de leur séance shopping physique.