Alber Elbaz, le couturier qui sublimait les femmes du XXS au 4XL

La pandémie est le moment "de s'autoriser à être soi-même et à s'aimer . Je me le dis aussi car souvent, j'aimerais être moins lourd... Je ne bois pas, je ne me drogue pas, je ne fume pas, c'est juste que comme Pavarotti, j'aime manger beaucoup, mais beaucoup de nourriture saine !", avait confié le styliste au Figaro lors de la sortie de sa collection pour AZ Factory. "Que veulent les femmes ? (...) Il fallait que mon propos soit fort parce que celles auxquelles je pensais ont déjà tout", disait-il. Résultat : il a créé une mode pour tous les corps, âges et tailles , du XXS au 4XL, à partir de 210 euros.

De l'intuition et un monde d'amour

Le styliste s'est retiré du monde de la mode après son départ fracassant de Lanvin en 2015, où il a connu pendant 14 ans son âge d'or après des passages chez Guy Laroche et Yves Saint Laurent.

Il a confié avoir connu "le vide et la dépression" et s'être interrogé sur sa place dans un milieu soucieux de séduire la génération Z (entre 11 et 24 ans).



"J'ai voulu connaître ces gens (...). Je suis allé en Corée, en Chine, en Amérique, partout en Europe. J'ai rencontré des jeunes formidables, sains, qui ne mangent pas de pizzas ni de hamburgers, comme nous au même âge, qui sont responsables, super conscients de l'état de la planète", a-t-il raconté au Figaro.



Il regrettait toutefois que ce mode de vie ait laissé peu de place à l'intuition indispensable, selon lui, pour avancer après la crise.



"Dans les années 1920, après la première guerre mondiale et la grippe espagnole, sont arrivées les Années Folles (...) de Hemingway, Dali, Cocteau, Josephine Baker et Charlie Chaplin. Waouh ! Et la naissance du jazz, une musique qui se joue sans partitions mais avec de l'intuition et c'est le monde que nous aimerions voir, un monde d'amour", confiait-il dans une interview à FashionNetwork, en début d'année.