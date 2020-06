Agnès b. présente son partenariat avec la marque éthique Panafrica

La maison agnès b. s'est associée à la marque de baskets éthiques Panafrica le temps d'une collection de deux slip-on aux teintes captivantes, fabriquées de façon artisanale en Afrique.

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas (encore) Panafrica, il s'agit d'une marque éthique qui vise à proposer des collections durables dans le respect des hommes et des femmes qui les produisent. Un projet soucieux de l'environnement et de l'humain, en somme, qui se distingue par un processus créatif transparent et des matières premières tout droit venues d'Afrique.

C'est également le cas pour cette collaboration avec agnès b. On découvre deux paires de slip-on en toile batik confectionnées au Ghana. Dans le détail, les chaussures sont complétées par une semelle extérieure en caoutchouc et des empiècements élastiques latéraux. Le tout a été assemblé au Maroc.

Le fruit de cette collaboration est d'ores et déjà disponible en boutiques et sur l'e-shop d'agnès b.