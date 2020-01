Agnès b., la styliste engagée qui n'aime pas la mode

"Je ne suis pas people"

"La hardiesse" est aussi le nom que cette femme de 78 ans à l'allure de papillon a choisi pour sa première exposition à La Fab, son nouveau lieu d'art dans le XIIIe arrondissement. "Je veux aborder la hardiesse sous toutes ses formes, j'ai l'impression de faire une dissertation visuelle" en mêlant des œuvres d'artistes très ou peu connus, confie-t-elle.

"Moi, je n'aime pas la mode. Je ne connais pas ce milieu où on est chacun dans sa bulle", explique-t-elle.

"Certains aiment bien être vus, sortir. Ce n'est pas mon cas, je ne suis pas people. Le cher David Bowie, que j'ai habillé pendant 20 ans, était lui aussi tout sauf people!", ajoute-t-elle.

Fidèle à ses innombrables amis, agnès b. bataille contre l'oubli, l'obsolescence: "Tout à coup, on ne s'intéresse plus à ce que les artistes ont fait, on les laisse tomber. Je n'aime pas être comme ça".