Adut Akech et Gigi Hadid, mannequins de l'année 2018

La jeune top australo-soudanaise Adut Akech rafle le titre de "Mannequin féminin de l'année 2018", décerné par le site spécialisé Models.com. Une récompense attribuée par plus de 250 professionnels de la mode, parmi lesquels des stylistes, des créateurs, des photographes, des directeurs de casting, ou encore des make-up artistes, représentatifs de l'industrie de la mode. Gigi Hadid a quant à elle obtenu les suffrages des lecteurs du site de référence.

Chaque année à la même période, le site Models.com met en lumière les mannequins - hommes et femmes - qui se sont imposés sur la scène internationale au point de devenir incontournables. Mannequins de l'année, mannequins émergents, retours remarquables, stars des réseaux sociaux ou encore meilleur "street style": une multitude de tops ont récompensés cette année, que ce soit par le secteur de la mode ou par le public.

Adut Akech, la top à suivre

Tout au long de l'année 2018, Adut Akech n'a cessé de faire parler d'elle. La jeune femme, qui célébrera prochainement ses 19 ans, a été omniprésente sur les podiums jusqu'à être choisie par Chanel et Valentino pour clôturer leur défilé. La belle s'est également illustrée dans de nombreuses campagnes dont des communications pour Valentino, Marc Jacobs, Moschino ou encore Versace. Il n'est donc pas étonnant d'apprendre que la belle a obtenu les suffrages du monde de la mode pour devenir le "Mannequin féminin de l'année 2018".

Plus expérimentée, Gigi Hadid a obtenu le même titre de la part du public, ou plus précisément des lecteurs du site Models.com. Egalement sur tous les fronts, le mannequin américain jouit d'une popularité sans faille sur les réseaux sociaux avec pas moins de 58,5 millions de followers (Instagram, Twitter, Facebook), qui ont forcément fait pencher la balance.

A noter, Adwoa Aboah (votes de l'industrie de la mode) et Bella Hadid (votes du public), qui ont été élues mannequins de l'année 2017, apparaissent comme les finalistes de cette nouvelle édition.

Alton Mason se distingue chez les hommes

De danseur à mannequin, il n'y a parfois qu'un pas. Une chose est sûre, Alton Mason l'a franchi avec brio puisqu'il est aujourd'hui élu "Mannequin masculin de l'année 2018". Le public a quant à lui choisi le mannequin britannique Kit Butler comme mannequin emblématique de l'année.

Industrie de la mode et lecteurs du site de référence se sont rejoints sur le "Mannequin féminin émergent de l'année 2018", qui n'est autre que Fran Summers. La jeune Britannique s'est elle aussi imposée comme une top à suivre, que ce soit sur les podiums ou lors de ses nombreux shootings photo. Du côté des hommes, Salomon Diaz obtient les suffrages de l'industrie de la mode tandis qu'Elliot Meeten s'est distingué auprès du public.

Dans les autres catégories, les professionnels de la mode ont primé Shalom Harlow pour son grand retour dans le mannequinat, Adwoa Aboah et Alton Mason pour leur influence sur les réseaux sociaux, Giedre Dukauskaite et Alton Mason pour leurs looks du quotidien, et la chanteuse Rihanna dans la catégorie "Célébrité en tant que mannequin".