Adieu le Grand Palais, Chanel défile dans un cadre intimiste

Après l'envergure du Grand Palais, l'espace intimiste d'une boîte de nuit parisienne : Chanel a placé son show virtuel dans un univers sensuel, où les filles s'amusent entre elles en défilant.

Une esthétique plus "chaleureuse" et "vivante" est dans l'air du temps, estime Virginie Viard créatrice de Chanel, qui a succédé à Karl Lagerfeld il y a deux ans. Elle n'a, depuis, cessé de se démarquer par des défilés plus vrais que nature, reproduisant plage, station de ski ou supermarché du créateur, pour des mises en scène minimalistes.