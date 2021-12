Adidas fait son entrée dans le métaverse avec une première série de NFT

En témoignent les initiatives de Nike et adidas, qui ont annoncé il y a une semaine le lancement de leur propre univers parallèle.

Si Balenciaga, Gucci ou encore Ralph Lauren ont montré leur intérêt pour cette nouvelle ère du digital, des marques de prêt-à-porter, de fast fashion et de sportswear sont elles aussi déjà passées de la théorie à la pratique.

Nike a présenté son nouveau terrain de jeu, Nikeland, puis a, dans la foulée, racheté la start-up RTFKT (à prononcer "artifact") spécialisée dans la conception de vêtements, mais surtout de sneakers, virtuels.

Il n'en fallait pas plus pour qu'adidas lui emboîte le pas en lancant son propre univers avec une toute première série de NFT, ces jetons non fongibles qui permettent d'accéder à des œuvres et autres produits numériques rares ou exclusifs.

"L'intérêt du métaverse est qu'il crée des possibilités infinies pour nous de se connecter, de créer et de trouver sa place. Et c'est surtout sur ce sentiment d'appartenance que nous nous sommes concentrés au départ. (…) Nous avons pensé au rôle que nous pouvons jouer, en tant que marque, pour être cet ami de confiance des membres qui cherchent à rejoindre cet espace", explique Tareq Nazlawy, Senior Director Digital chez adidas.

"En substance, comment pouvons-nous aider nos membres actuels, les éduquer, les informer et leur montrer le chemin ?"

C'est en équipe, avec Bored Ape Yacht Club, Gmoney et PUNKS Comic, que la marque adidas fait cette première percée dans le métaverse. Ces premiers NFT donneront accès à des vêtements virtuels pour le monde du jeu, le tout dans l'univers digital de The Sandbox, puis, dans un second temps, à des produits physiques correspondants. Ils sont en vente depuis le vendredi 17 décembre sur Adidas.fr/metaverse.