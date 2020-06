A quoi ressemble la première ligne de lingerie post-mastectomie d'Etam ?

"Yes!", la première ligne de lingerie et de bain post-mastectomie d'Etam, s'adresse aux femmes ayant subi une mastectomie suite à un cancer du sein.

L'objectif étant de leur proposer des soutiens-gorge reprenant l'esthétique des collections classiques de la marque, féminins et confortables, à des prix accessibles. On vous dit tout sur ces créations disponibles en magasins et en ligne sur Etam.com.

Le cancer du sein, qui touche toutes les générations de femmes, peut dans certains cas entraîner une mastectomie, autrement dit une ablation totale ou partielle du sein. Une difficile épreuve dont les conséquences sont multiples, tant sur le plan physique que psychologique, modifiant notamment certains gestes du quotidien. Le choix du soutien-gorge n'est pas une mince affaire, et peu de marques grand public proposent à ce jour des modèles adaptés, qui restent féminins et abordables.

Pour sa première collection post-mastectomie, la marque Etam s'est entourée de 20 femmes concernées pour concevoir avec ses équipes spécialisées en corseterie les créations les mieux adaptées au quotidien de celles qui ont vécu cette épreuve. Résultat, la collection comprend des soutiens-gorge développés "sur la base de quatre formes pérennes", pourvus de poches intégrées pour accueillir différents types de prothèses. Le tout est décliné dans des matières féminines et confortables, voire même parfois responsables.

Une lingerie sexy et féminine

"On est de plus en plus jeune à avoir un cancer du sein, à avoir moins de 40 ans et la lingerie n'est pas toujours adaptée. Les marques existantes ne sont pas très fun. On est hyper limité dans nos choix. C'est à chaque fois : on n'a pas le modèle ici, on n'a pas la taille, il faut commander, ce n'est que sur Internet... Et je me suis dit : en fait, on est invisible !", explique Sabrina, 38 ans, qui fait partie des sept muses de la campagne qui ont pris la pose et se sont confiées sur leur histoire dans une série d'interviews à découvrir sur le site de la marque.

Elle ajoute : "Si on ne fait pas de reconstruction, la lingerie actuelle nous condamne à être pénalisées dans notre féminité... Non seulement, on a subi des choses difficiles mais, en plus, on est oublié, c'est la double peine... Moi, je recherche une lingerie sexy et féminine... Fun, sexy et abordable ! Parce que la notion du coût, il faut aussi en parler... Toutes les femmes ne peuvent pas investir 70€ dans un soutien-gorge ou 90€ dans un maillot !".

Accessible pour toutes !

En matière de lingerie, on découvre les collections Chérie Chérie, Sometimes, Freedom et Pure Touch, déclinées en dentelle éco-responsable, microfibre éco-responsable ou coton organique et dans des formats tels que le triangle à basques, le triangle foulard, ou la brassière. Il existe également une ligne pour le bain.

Cette première collection est proposée dans des tailles comprises entre le 36 et le 44 avec des bonnets allant du A au E. Elle est disponible dans plusieurs magasins et en ligne en France, ainsi que dans 5 magasins à l'international (Belgique, Pologne, Russie, Espagne, Suisse). Côté prix, il faut compter entre 29,99 et 34,99 euros pour un soutien-gorge, et entre 29,99 et 45 euros pour un maillot.