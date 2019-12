A Paris, capitale de la mode, le "Made in China" à la conquête du luxe

Encore souvent synonyme de vêtements bon marché, le "Made in China" prend peu à peu pied dans le luxe grâce à des marques chinoises haut de gamme qui s'implantent à Paris, capitale de la mode, pour toucher une clientèle plus internationale.

"Je n'ai jamais senti une hostilité à mon égard ou une fermeture. Au contraire, il y a toujours eu pas mal d'intérêt", confie ainsi Dawei, créateur chinois défilant depuis février pour la Fashion Week parisienne avec le label portant son nom, qui revendique une production en Chine "avec des matières italiennes, françaises, japonaises et chinoises".

Encore aujourd'hui, les vêtements estampillés "Made in China" restent synonymes de qualité médiocre pour nombre de consommateurs français et européens.

Paris pour séduire les clients chinois

Uma Wang, Masha Ma, Yang Li, Jarel Zhang... Plusieurs créateurs chinois figurent au calendrier officiel de la Fashion Week de Paris, aux côtés du pionnier Shiatzy Chen, arrivé dès 2009 et première marque chinoise à s'être installée sur la célèbre avenue Montaigne.

Pour l'expert en luxe Eric Briones, "pour être désirable, y compris de ses clients chinois, une marque chinoise ne peut pas se limiter à des boutiques dans son pays, il faut exister à Paris, qui fascine les Chinois".

Le marché chinois représente aujourd'hui quelque 35% des consommateurs de produits de luxe dans le monde.

Selon le cofondateur de l'école de mode "Paris School of Luxury", cette "montée d'un nouveau 'Made in China' n'est que le début d'une révolution, initiée par la jeune génération chinoise, qui veut consommer chinois. Un retour d'affection pour les marques locales qui a d'abord touché le streetwear et commence à s'étendre au luxe".