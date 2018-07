À la rencontre de Winnie Harlow, une mannequin atteinte de vitiligo qui enflamme les podiums

C’est une des nouvelles sensations des podiums internationaux. Atteinte de vitiligo, le mannequin canadien Chantelle Winnie a décidé de faire de sa maladie une force.

"Il a choisi que je sois les deux. Unique". À 26 ans, Chantelle Winnie - plus connue sous le pseudonyme de "Winnie Harlow" - est un mannequin qui se fait remarquer sur les podiums du monde entier. Née à Toronto, au Canada, elle est atteinte de vitiligo, une maladie qui entraîne l’apparition de tâches dépigmentées sur la peau.

La résilience comme moteur

Winnie Harlow ne découvre sa maladie qu’à l’âge de 4 ans. Par la suite, son enfance et son adolescence deviennent très difficiles à vivre. Les autres enfants sont méchants et elle est la cible de harcèlement. "Les gens m’appelaient 'zèbre' ou 'vache', confie-t-elle. De telles épreuves la conduisent à changer plusieurs fois d’école puis à arrêter sa scolarité. La jeune femme est également poussée dans ses derniers retranchements quand elle en vient à envisager le suicide.

C’est finalement grâce au mental qu’elle s’est forgée qu’elle parvient à dépasser cette situation accablante. "Comme je ne voulais pas craquer, j’ai dû assumer", explique-t-elle aujourd’hui avec décontraction.

Si Winnie Harlow est maintenant un modèle reconnu, il n’en a pas toujours été ainsi. En effet, au début, elle était rejetée par les agences de mannequinat. Là encore, la jeune femme ne se démonte pas et participe à l’émission de l’ancien top-modèle star Tyra Banks, America’s Next Top Model. Son physique séduit et lui permet de lancer sa carrière. Alors qu’elle travaille pour Diesel ou Desigual, elle profite alors de sa notoriété pour sensibiliser le public à sa maladie. "Les gens ont tendance à avoir peur de ce qui est différent, sans réaliser qu’on est tous différents".