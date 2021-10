A Kyoto, une marque de mode transforme des kimonos en robes couture

Pour lutter contre la surproduction et le gaspillage, l'entreprise japonaise Kien a fait le choix de l'upcycling, transformant des kimonos abandonnés en robes couture. L'objectif ? Permettre aux femmes de porter plus régulièrement le vêtement traditionnel japonais jusque-là réservé à des événements formels, et leur donner une seconde vie.

La marque Kien a pris le problème à bras-le-corps, choisissant l'upcycling pour offrir une seconde vie - plus chargée - à ces kimonos, et plus particulièrement au Tomesode, l'un des kimonos les plus formels portés par les femmes mariées.

Sous les coups de ciseaux d'artisans de Kyoto, des kimonos des années 50 et 60 se métamorphosent en robes modernes.

Celles-ci pourront être portées à des fêtes, au restaurant ou autres événements qui appellent à une certaine élégance, conservant ainsi les iconiques motifs qui font la renommée de ce vêtement traditionnel japonais.

Plusieurs coupes de robes sont proposées par Kien, qui les fabrique uniquement sur commande. Coût de l'opération : entre 60.000 yens (environ 455 euros) et 95.000 yens (environ 720 euros) au minimum pour le modèle de base. Il ne vous reste ensuite qu'à choisir le tissu et inscrire vos mensurations.