6 expositions mode à découvrir pendant la Fashion Week

Le 7 mai dernier, de nombreuses icônes de mode, dont Blake Lively, ont inauguré l'exposition "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" au Metropolitan Museum of Art à l'occasion du Met Gala 2018. - © Angela WEISS/AFP

Le coup d'envoi des prochains défilés de prêt-à-porter sera donné le 6 septembre prochain à New York. La fashion sphère sera en effervescence pour découvrir les collections femme printemps-été 2019 de nombreuses maisons de mode dans la Grosse Pomme, puis à Londres, Milan et Paris Entre deux shows, rien de mieux que de s'évader dans un musée pour apprécier l'une des nombreuses expositions prévues à l'occasion de la Fashion Week. Tour d'horizon.

"Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" au MET (New York) Le Metropolitan Museum of Art propose depuis le mois de mai l'exposition "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination", qui interroge sur la place de l'imaginaire catholique dans la mode. Outre des créations d'exception signées Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, ou encore Dior, l'exposition met à l'honneur des dizaines de pièces prêtées par le Vatican.

> Jusqu'au 8 octobre 2018 Site : www.metmuseum.org

"Fashion Unraveled" au musée du FIT (New York) Le musée du Fashion Institute of Technology se démarque avec une exposition singulière, qui met en avant non pas la beauté du vêtement mais ses imperfections. Pièces usées, inachevées, et déconstruites, volontairement ou pas, sont les stars de cette présentation, qui propose des créations de Jean Dessès, Chanel, Oscar de la Renta, ou encore Yohji Yamamoto.

> Jusqu'au 17 novembre 2018

Site : www.fitnyc.edu/museum

"Pink: The History of a Punk, Pretty, Powerful Color" au musée du FIT (New York) Autre exposition à découvrir au musée du Fashion Institute of Technology, "Pink: The History of a Punk, Pretty, Powerful Color" débutera le 7 septembre prochain, au lendemain de la journée d'ouverture de la Fashion Week de New York. Le rose y sera en vedette, sous toutes ses nuances et sous toutes ses formes. L'occasion de s'interroger sur la signification de cette couleur initialement féminine et de découvrir des créations signées Elsa Schiaparelli, Comme des Garçons, Moschino, ou encore Christian Dior.

> Jusqu'au 5 janvier 2019

Site : www.fitnyc.edu/museum

"Fashioned from Nature" au Victoria and Albert Museum (Londres) La capitale britannique n'est pas en reste avec une exposition explorant les liens entre mode et nature au V&A. Les fashion addicts peuvent apprécier une large sélection de créations datant de 1600 à nos jours. Il y a notamment des pièces imaginées par Stella McCartney et Calvin Klein, deux marques qui ne cessent d'innover en matière d'environnement, mais aussi des pièces plus singulières parfois réalisées à partir d'animaux empaillés.

> Jusqu'au 27 janvier 2019

Site : www.vam.ac.uk

"Azzedine Alaïa, The Couturier" au Design Museum (Londres) Le Design Museum de Londres consacre une exposition au grand couturier Azzedine Alaïa, décédé en novembre 2017. Le public a l'opportunité de découvrir une soixantaine de pièces coutures sélectionnées par Azzedine Alaïa lui-même, puisqu'il a collaboré à la mise en œuvre de cette exposition phare jusqu'à sa disparition. L'occasion de revenir sur la carrière du styliste, d'apprécier plusieurs de ses créations emblématiques et de comprendre sa vision de la mode.

> Jusqu'au 7 octobre 2018

Site : www.designmuseum.org