6 expositions mode à découvrir dans le monde cet été

Azzedine Alaïa, Une autre pensée sur la mode, la collection Tati L'Association Azzedine Alaïa expose, sous la verrière de la Galerie du même nom, les pièces de la collection printemps-été 1991 du grand couturier, reprenant l'emblématique motif pied-de-coq de l'enseigne Tati . L'occasion d'honorer l'une des collections les plus iconiques d'Azzedine Alaïa mais également de revenir sur son parcours créatif et d'apprécier les premières pièces issues d'un partenariat entre un couturier et une enseigne à petits prix. Vestes, blousons, casquettes, pantalons cigarette et shorts ornés du célèbre motif seront visibles tout au long de l'été, et même plus. Infos pratiques : Jusqu'au 5 janvier 2020 - Galerie Azzedine Alaïa : 18, rue de la Verrerie, 75004 Paris

Londres

An Enquiring Mind: Manolo Blahnik at the Wallace Collection

Les souliers les plus emblématiques du créateur côtoieront les œuvres d'art les plus renommées de la Wallace Collection durant cette exposition consacrée au lien fort qui unit Manolo Blahnik au musée londonien. Source d'inspiration de plusieurs de ses créations, la Wallace Collection fera dialoguer stilettos et sculptures, tableaux et sandales, ou encore chaussures historiques et mobilier pour mettre en parallèle le moderne et l'ancien, et faire découvrir au plus grand nombre le processus créatif du célèbre chausseur.

Infos pratiques: Jusqu'au 1er septembre 2019 - The Wallace Collection: Hertford House, Manchester Square, Londres

Mary Quant

Le Victoria and Albert Museum (V&A) consacre une exposition à la créatrice britannique Mary Quant, connue pour avoir popularisé la minijupe au début des années 60. Pas moins de 200 pièces de prêt-à-porter et accessoires, dont des créations jamais présentées provenant des archives personnelles de la styliste, sont dévoilées au public pour montrer comment Mary Quant est parvenue à révolutionner l'univers de la mode et à devenir l'une des créatrices les plus en vue au Royaume-Uni.

Infos pratiques: Jusqu'au 16 février 2020 - Victoria & Albert Museum: Cromwell Road, Londres