5 sneakers à avoir dans son dressing à la rentrée

A l'heure où le sportswear s'impose dans nos dressings, les sneakers apparaissent comme les chaussures incontournables à avoir dans sa garde-robe.

A porter avec un simple jean, une robe, ou même un tailleur pour casser un look trop chic, elles sont déclinées aujourd'hui dans une multitude de formes, de couleurs et de matières. Et, bonne nouvelle, les marques de sport ne sont plus les seules à proposer des sneakers puisque les maisons de luxe s'y sont mises aussi. Voici 5 modèles qui feront sensation à la rentrée.

> Les incontournables

La RS-0 Polaroid de Puma

Pour son lancement, la RS-0 de Puma s'est offert des collaborations avec de grandes marques, dont Polaroid, qui a soufflé sa 80e bougie l'an dernier. Pour l'occasion, la sneaker s'orne de plusieurs détails évoquant le "Polaroid OneStep", appareil photo instantané argentique. Elle est dotée de lacets réfléchissants de 6 mm, d'une tige en cuir blanc premium, d'aérations micro-perforées et d'une languette décorée du "Polaroid Color Spectrum", signature de la marque. Les sneakers addicts devront patienter jusqu'au 8 septembre pour se procurer le modèle, disponible dans les magasins Puma, chez les revendeurs et en ligne sur www.puma.com.

La Yeezy Boost 350 V2 Triple White par adidas Originals

Les sneakers Yeezy, fruit d'une collaboration au long terme entre Kanye West et Adidas Originals, figurent parmi les favorites des sneakers addicts. Le 21 septembre, ils pourront se procurer les "Yeezy Boost 350 V2 Triple White", qui seront pour la première fois disponibles en grande quantité. Ces sneakers d'un blanc immaculé se démarquent par leur design épuré, agrémenté d'une semelle Boost translucide. Il est déjà possible de s'inscrire sur les sites www.adidas.fr/yeezy et www.yeezysupply.com pour se procurer ces petits bijoux dès leur sortie.

La Disruptor 2 Repeat de Fila

La marque de sport, qui a fait son grand retour il y a 2 ans, cartonne avec son modèle "Disruptor", que les femmes et les ados s'arrachent. Pour la rentrée, Fila propose la "Disruptor 2 Repeat" en cuir blanc premium, reprenant le logo de la marque tout autour de la chaussure, du talon aux orteils. Un modèle d'ores et déjà disponible qui devrait faire un carton à la rentrée.

> Les versions luxe

La Flashtrek de Gucci

La maison italienne fait rimer sport et luxe avec son modèle "Flashtrek", doté d'une bride élastique amovible entièrement brodée de cristaux. La sneaker est en cuir, daim et toile technique, et laisse apparaître un empiècement "Gucci" en caoutchouc proposé dans la police de SEGA. De quoi s'offrir une randonnée des plus sophistiquées. Cette version grand luxe est notamment disponible sur www.gucci.com.

La Garavani Open de Valentino

La maison Valentino délaisse sa bande iconique le temps d'une paire de sneakers avec la nouvelle "Garavani Open". Conçu en veau, le modèle se caractérise par une semelle blanche ornée de clous en caoutchouc à l'arrière, un protège-talon réalisé en cuir métallisé et un logo imposant "VLTN" sur le côté. Il est d'ores et déjà disponible sur www.valentino.com.