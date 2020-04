5 maillots de bain inspirés de la garde-robe de vos mannequins préférés

Après avoir fait le tri dans votre garde-robe, fait le tour des sites de e-commerce encore accessibles et nettoyé vos pinceaux de maquillage, quoi de mieux que de vous tourner vers l'été et d'imaginer votre garde-robe estivale ?

Le une-pièce asymétrique de Kylie Jenner

L'influenceuse et femme d'affaires américaine partage régulièrement ses choix sur Instagram avec ses 169 millions de followers. Les maillots de bain n'y coupent pas et la belle brune a récemment publié un cliché sur lequel elle porte un maillot une-pièce asymétrique, d'un marron aux reflets métalliques avec des motifs en relief. On aime l'asymétrie des bretelles avec un côté large et un autre plus fin.