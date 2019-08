5 choses à savoir sur la prochaine Fashion Week.

Ce véritable marathon sera une nouvelle fois marqué par des événements et changements majeurs à connaître pour ne pas être largué le jour J.

Pendant près d'un mois, les créateurs se succéderont pour présenter leur collection printemps-été 2020 et offrir par la même occasion un aperçu des tendances de la saison.

Après plusieurs mois d'accalmie, la Fashion Week fera son retour le 6 septembre 2019 à New York, avant de prendre ses quartiers à Londres, Milan puis Paris.

La semaine de la mode new-yorkaise, réduite à 5 jours cette saison, perd encore un grand nom du prêt-à-porter. Présent dans la Grosse Pomme depuis 2014, Hugo Boss dévoilera la collection printemps-été 2020 de sa ligne Boss dans la capitale lombarde. Inscrite au calendrier officiel de la Fashion Week de Milan , la marque sera sous le feu des projecteurs le dimanche 22 septembre et proposera pour la toute première fois un défilé mixte . "J'ai hâte de présenter les collections BOSS Homme et Femme pour la première fois à Milan. C'est un nouveau chapitre pour notre maison", fait savoir Ingo Wilts, CBO, Chief Brand Officer d'Hugo Boss.

La Grosse Pomme retrouve malgré tout un géant de la mode avec Tommy Hilfiger . Après Paris en mars dernier, la marque américaine organisera son désormais célèbre défilé TommyNow à New York. Consacré à la saison automne-hiver 2019 (contrairement à la majorité des marques, qui présenteront leur collection printemps-été 2020), le show se tiendra le dimanche 8 septembre à l'Apollo Theatre à Harlem. Il mettra notamment à l'honneur la deuxième collection Tommy x Zendaya, développée en collaboration avec l'actrice et chanteuse américaine.

Patou, la renaissance

Paris sera également sous le feu des projecteurs avec une Fashion Week particulièrement chargée (77 défilés inscrits au calendrier provisoire), du 23 septembre au 1er octobre. La semaine sera notamment marquée par la renaissance de la maison Patou (autrefois Jean Patou), endormie depuis la fin des années 1980. Récemment acquise par LVMH, la marque refait surface sous la houlette de Guillaume Henry, passé chez Carven et Nina Ricci. Si cette première collection sera dévoilée sous la forme d'une présentation (et non d'un traditionnel défilé), le styliste n'en demeurera pas moins scruté à la loupe par la fashion sphère. Un moment particulièrement attendu pour tous les passionnés de mode.