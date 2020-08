4 sneakers à avoir dans son dressing.

A porter avec un simple jean, une robe ou même un tailleur pour casser un look trop chic, elles sont déclinées aujourd'hui dans une multitude de formes , de couleurs et de matières .

Les versions luxe

La Flashtrek de Gucci

La maison italienne fait rimer sport et luxe avec son modèle "Flashtrek", doté d'une bride élastique amovible entièrement brodée de cristaux. La sneaker est en cuir, daim et toile technique, et laisse apparaître un empiècement "Gucci" en caoutchouc proposé dans la police de SEGA. De quoi s'offrir une randonnée des plus sophistiquées.

La Garavani Open de Valentino

La maison Valentino délaisse sa bande iconique le temps d'une paire de sneakers avec la nouvelle "Garavani Open". Conçu en veau, le modèle se caractérise par une semelle blanche ornée de clous en caoutchouc à l'arrière, un protège-talon réalisé en cuir métallisé et un logo imposant "VLTN" sur le côté.