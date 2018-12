4 adresses bruxelloises pour des cadeaux de Noël éthiques et éco-responsables

En cette période de grande consommation, de tonnes de déchets, de cadeaux jetés, échangés, inutilisés, nous vous proposons de ralentir un peu la cadence et d'offrir des cadeaux éco-responsables et/ou bio (en tout cas, un peu plus que la dernière coloration rose à la mode ou le dernier slip rigolo en direct de Chine).

Une carte de l'Europe accrochée au mur nous présente les pays d'où viennent les vêtements et on est particulièrement étonnée de voir du lin de Belgique. Qui y pousse, oui oui! Pour une fois que (presque) toute la chaine est locale , on adhère à 100%!

Nous ne sommes pas chez H&M et les prix s'en ressentent (sans pour autant être exorbitants) mais si l'on part du principe qu'on y va pour diminuer notre empreinte écologique, on n'achètera probablement pas 12 pulls.

Un pop up store le temps des fêtes et jusqu'en janvier qui tente de tirer la sonnette d'alarme sur notre consumérisme destructeur. Loin d'être un pavillon de bannières rouges ou de gilets jaunes, Mélanie nous accueille pleine d'entrain et avec l'envie de nous faire découvrir les marques qu'elle propose avec ses collègues.

La robe qui devient pull qui devient robe (on vous laisse le plaisir d'aller découvrir ça) et les jeans recyclés (comptez 100€).

Deux associées qui viennent d'ouvrir un concept store super sympa à deux pas de la commune de Saint-Gilles. Une devanture épurée et chaleureuse qui invite à s'y réfugier en ce mois de décembre particulièrement frisquet. On est accueilli dans un espace cosy et on a l'embarras du choix pour boire un verre (limonade maison pour nous) ou grignoter un bout (de la soupe maison qui réchauffe le corps et le coeur).

Quand on a fini de manger, on passe dans la petite pièce à coté où on va faire nos courses de Noël. Des marques éthiques, éco-responsables et, surtout, jolies! On hésite pas à demander de l'aide parce que ces deux passionnées savent ce qu'elles vendent et on bien l'intention de vous faire passer du côté naturel de la force.

Ouvert depuis quelques semaines, on va suivre leur évolution de près et on a hâte de participer aux conférences et autres workshop!