3 services de location de vêtements pour être stylé sans se ruiner.

Les services de location investissent progressivement le secteur de la mode, permettant de s'offrir (temporairement) la pièce la plus désirable du moment sans avoir à vider son compte en banque. Des plateformes les plus populaires aux nouvelles offres, voici les services de location à connaître en fonction du budget, des engagements et des envies de chacun.

Le plus engagé : Les Apprêtés Si les services de location de vêtements s'inscrivent déjà dans une démarche responsable, la box des Apprêtés va encore plus loin en ne proposant que des marques eco-friendly. Plusieurs abonnements mensuels sont disponibles pour convenir à toutes les bourses : les Intrigués (59 euros pour six crédits et un panier de 300 euros), les Initiés (79 euros pour dix crédits et un panier de 500 euros) et les Passionnés (pour seize crédits et 800 euros). Il suffit ensuite de composer sa box en respectant ses crédits et le montant de son panier ou d'opter pour une box personnalisée après avoir répondu à un questionnaire. A chacun ensuite de renvoyer sa box après avoir porté les vêtements autant que souhaité pour en recevoir une nouvelle. Les vêtements sont disponibles à l'achat à un tarif abonné.

Le plus accessible : Le Closet A partir de 39 euros par mois (49 euros pour la formule maternité), Le Closet propose de louer des vêtements et de les porter aussi longtemps que souhaité. Une façon très accessible de renouveler son dressing à volonté et à petits prix. Il est d'ailleurs possible de renvoyer les articles avant la fin du mois en cours pour profiter de nouveaux vêtements, et ainsi de suite. Et si vous craquez pour une création, vous pouvez l'acheter à un tarif préférentiel. Le pressing et les frais d'expédition sont inclus, tout comme la remise en état des pièces dégradées (à l'exception des gros dommages).