3 raisons de se tourner vers la location de vêtements.

Vous connaissez Frida ? C'est le nouveau service de location de vêtements de Make My Lemonade, qui propose de louer des pièces de la marque spécialisée dans le Do It Yourself contre un abonnement mensuel. Encore peu connues, les plateformes qui permettent de profiter temporairement de pièces de prêt-à-porter d'enseignes ou de grandes maisons devraient se faire une place de choix sur la toile dans les mois et années à venir. On vous dit pourquoi.

Fast fashion vs slow fashion Combien de pièces finissent au fond de nos armoires sans jamais trouver grâce à nos yeux ? Les collections de prêt-à-porter suivent aujourd'hui un rythme effréné qui nous donne chaque saison envie de renouveler notre garde-robe. Résultat, on se retrouve avec une montagne de vêtements dont on ne veut pas se débarrasser ("On ne sait jamais...") mais qu'on ne porte finalement que rarement. Et survient alors la sempiternelle formule : "Je n'ai rien à me mettre". Seuls les basiques, ces pièces qui traversent saisons et époques, sont indispensables au quotidien. C'est là que les services de location de vêtements jouent un rôle primordial. Ils permettent de jongler avec les tendances du moment sans avoir à remplir inutilement nos placards et évitent ainsi le gaspillage. Une démarche green en somme, renforcée par le fait qu'un seul et même vêtement peut être conçu pour des dizaines de personnes, ce qui limite la production. Une réponse adaptée aux enjeux environnementaux auxquels est confrontée l'une des industries les plus polluantes au monde.

A chacun sa formule Une longue robe verte satinée griffée Maje à 40 euros (au lieu de 275 euros à l'achat) ou une veste noire à pompons Claudie Pierlot à 35 euros (au lieu de 295 euros) pour une location de 4 jours chez Les Cachotières. Voilà qui donne le ton et devrait convaincre le plus grand nombre de se tourner vers les services de location de vêtements. Si certaines plateformes proposent une location pièce par pièce, d'autres ont imaginé des abonnements mensuels qui permettent de louer des vêtements en illimité. Le tout incluant de nombreux services comme le transport aller-retour le pressing, et le remboursement des pièces qui n'ont pas été portées. Un véritable terrain de jeux pour celles et ceux qui adorent changer de vêtements comme de style au gré de leurs envies sans se ruiner.