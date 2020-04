3 podcasts mode à écouter pendant le confinement.

Voilà déjà deux semaines que vous enchaînez lectures, séries TV, séances sportives et tâches ménagères. Pour varier un peu les plaisirs et rester connectés au monde de la mode, optez pour l'écoute de podcasts dédiés qui vous permettront d'enrichir vos connaissances en matière de prêt-à-porter, de créateurs, et même de mode éthique. Voici une sélection de 3 podcasts mode à écouter en boucle jusqu'à la fin du confinement.

Chiffon, Valérie Tribes Véritable référence en la matière, le podcast "Chiffon" nous entraîne bien loin des strass et paillettes de l'univers de la mode pour analyser notre rapport au vêtement. Pour ce faire, et sur un ton malgré tout léger, la journaliste Valérie Tribes propose des interviews fleuves d'invités divers et variés, issus de tous horizons, comme la créatrice Vanessa Bruno, l'actrice Elise Larnicol, le joueur de rugby Gaël Fickou ou encore la journaliste et animatrice Mireille Dumas. Quatre saisons, soit des dizaines d'épisodes, sont d'ores et déjà disponibles.

Catwalk Calling, FHCM La Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) a lancé sa propre série de podcasts pour permettre aux amateurs de mode et curieux d'en apprendre plus sur les créateurs de demain. Une belle façon de s'intéresser à celles et ceux qui feront la pluie et le beau temps sur les podiums dans quelques années. Afterhomework, Marine Serre, Spencer Phipps et Hed Mayner font partie des créateurs au cœur des premiers épisodes. L'avantage est que le podcast est disponible en français et en anglais.