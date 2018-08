3 mannequins à connaître avant la prochaine Fashion Week

Plus que quelques semaines avant de reprendre le chemin de la Fashion Week pour découvrir les collections printemps-été 2019 et les nouvelles tops en vogue.

Si Kendall Jenner, Gigi et Bella Hadid ou encore Kaia Gerber seront une fois de plus scrutées à la loupe, d'autres mannequins, moins connues du public mais tout aussi sollicitées par les marques, devraient également se distinguer cette saison. Voici trois tops montantes à connaître avant le coup d'envoi des prochains shows, prévu à New York le 6 septembre prochain.

Anok Yai

La sublime top-modèle américaine d'origine soudanaise Anok Yai sera forcément sous le feu des projecteurs lors de la prochaine Fashion Week. Nommée égérie internationale du géant Estée Lauder en juillet, le mannequin de seulement 20 ans fait l'unanimité au sein de la profession.

Il faut dire que la jeune femme est entrée dans l'histoire en février dernier en devenant la deuxième top noire à ouvrir le défilé Prada, vingt ans après Naomi Campbell. Anok Yai ne s'est pas arrêtée en si bon chemin ; elle a, depuis, incarné plusieurs campagnes de la maison italienne, a posé pour Nike et pour plusieurs grands magazines de mode.

En mai dernier, elle a également été conviée à défiler pour la collection Resort 2019 de Louis Vuitton. Autant de choses qui laissent à penser que la belle sera au centre des attentions à New York, Londres, Milan et Paris.

> Mieux la connaître : www.instagram.com/anokyai

Fernanda Oliveira

Révélée en février 2017 lors des shows Proenza Schouler et Saint Laurent pour lesquels elle a défilé en exclusivité, Fernanda Oliveira est, depuis, devenue l'une des favorites des plus grandes maisons. En seulement un an et demi, la carrière de la top brésilienne a connu une ascension fulgurante.

Pour les seuls défilés automne-hiver 2018-2019, qui se sont tenus en février et mars derniers, la jeune femme s'est illustrée sur les podiums de Diesel, Tom Ford, Fendi, Dolce & Gabbana, Philipp Plein, Alberta Ferretti, et bien évidemment Saint Laurent, qui la convie à chacun de ses shows. Un début de carrière très prometteur qui devrait se poursuivre dès la rentrée.

> Mieux la connaître : www.instagram.com/noangel

Naomi Chin Wing

La sublime top-modèle trinidadienne a elle aussi été mise en lumière lors d'un défilé Saint Laurent, pour la saison printemps-été 2018. Depuis lors, sa carrière décolle et lui permet de participer à un nombre incalculable de défilés pour la saison automne-hiver 2018-2019... Et à seulement 18 ans.

Lors des derniers shows dédiés au prêt-à-porter, orchestrés en février et mars 2018, elle a été conviée sur les podiums de Brandon Maxwell, Coach, Marc Jacobs, Erdem, Rochas, Alexander McQueen, ou encore Miu Miu. En juillet dernier pour la semaine de la haute couture, la brune filiforme s'est encore démarquée en présentant les collections de Fendi, Valentino, Dior, Elie Saab, ou encore Azzaro. Entre-temps, Naomi Chin Wing a également fait des apparitions dans plusieurs éditions du magazine "Vogue". Autant dire que la fashion sphère n'a pas fini d'entendre parler d'elle.

> Mieux la connaître : www.instagram.com/naomichinwing