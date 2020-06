1700 euros, c'est le prix des Air Jordan 1 de Dior…

Posséder "LES" sneakers du moment, objets de convoitise et de collection, a un prix et il est aujourd’hui fixé à 1700 euros minimum pour les Air Jordan 1 OG Dior.

La maison française vient tout juste de lancer le mini site qui vous donnera accès au précieux sésame pour récupérer les sneakers en boutique : Capsule.dior.com.

Le compte à rebours est lancé ! Pour rappel, il permet à celles et ceux qui souhaitent se procurer les baskets issues de la collaboration entre Nike et Dior de les réserver pour avoir une chance de pouvoir les récupérer plus tard en boutique.

Le principe est assez simple. Premier arrivé, premier servi.

En l’occurrence, lorsque vous entrez sur le site, vous avez le choix entre deux versions de la sneaker (haute ou basse), puis vous êtes invité à sélectionner l’adresse de "pick-up" des chaussures selon plusieurs zones géographiques, puis à renseigner votre taille et vos coordonnées. Les chanceux recevront un QR code unique qui leur permettra de récupérer les Air Jordan Dior sous présentation d’une pièce d’identité. Attention, il n’est possible de s’enregistrer qu’une seule fois pour une taille et un modèle.

Grâce à cette plateforme spécifique, on peut également en savoir plus sur le prix des sneakers. Celui-ci apparaît dès que vous avez choisi le magasin et la taille voulus. Il est fixé à 1700 euros pour la version basse et à 1900 euros pour la version haute, soit respectivement 2000 dollars et 2200 dollars.

Une capsule de prêt-à-porter et d’accessoires Air Dior viendra prochainement compléter ces deux paires de sneakers reprenant les codes esthétiques de la maison française. Réalisée en partenariat avec Jordan Brand, elle sera proposée dans une sélection de boutiques Dior début juillet.