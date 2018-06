Quelles chaussures porter quand on a un hallux valgus ?

L'hallux valgus, cet espèce d'oignon douloureux sur l'extrémité avant de votre pied, peut être très difficile à supporter au quotidien. Porter les bonnes chaussures qui vous soulageront est donc essentiel pour votre confort. Avez-vous les pieds sensibles ? Avez-vous un ou même deux hallux valgus qui vous font souffrir ? Cet article va vous aider à y voir plus clair sur les solutions possibles pour vous : il vous explique comment vous soulager et il vous propose des idées inspirantes et féminines pour vos chaussures. Et si cela ne vous concerne pas, vous connaissez sûrement une amie qui souffre de ce souci de pieds très répandu. Vous ferez une heureuse en lui partageant cet article !

Qu'est-ce qu'un hallux valgus ?

Un nom plutôt barbare pour une anomalie qui n'est ni jolie ni facile à supporter. C'est cette bosse sur le côté de vos deux pieds ou de l'un de vos pieds, plus ou moins prononcée et qui vous empêche d'être confortable dans vos chaussures. Et qui bien souvent vous fait très mal. C'est donc une déformation de votre pied qui complique le choix de vos chaussures : soit vous ne supportez plus les hauts talons car votre gros orteil durcit et la cambrure ne suit pas ; soit votre pied s'élargit au niveau de votre articulation et vous ne savez plus porter des chaussures étroites. De plus, vous déformez bien souvent vos chaussures.

C'est souvent aussi une conséquence des pieds plats qui touchent une partie importante de la population et en particulier les femmes (1 femme sur 4). Je vous suggère d'ailleurs la lecture de cet article sur 'quelles chaussures porter quand on a les pieds plats'. Vous y trouverez des conseils très pratiques et des idées pour le choix de vos chaussures afin de vous soulager une bonne fois pour toute.