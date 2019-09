Le triangle d’or ou comment choisir ses vêtements

Une règle simple pour diminuer le nombre de vêtements que vous achetez et arrêter d’entasser des pièces que vous ne mettrez jamais.

C’est dans son livre 'Le dressing code' que Charlotte évoque " le triangle d’or ". Une règle à garder en tête au moment de trier sa garde-robe ou quand vous partez faire du shopping.

On vous explique : pour que vous portiez un vêtement, il doit être (1) agréable à porter, (2) adapté à votre style de vie et (3) beau.

Si le vêtement répond à ces trois critères, alors vous avez de grandes chances de ne pas acheter une pièce qui restera 6 mois dans votre placard, jusqu’au prochain tri. Car un vêtement qui est sublime mais que vous n’avez jamais l'occasion dans votre vie de le porter ou qui vous empêche de respirer restera, tout beau qu’il est, accroché sur son cintre. Ou encore, un pull noir (ultra basique, correspondant à presque tous les modes de vie) qui n’est pas confortable et vous gratte risque de passer son temps bien plié dans votre tiroir de commode. En enfin, un vêtement ultra-confortable mais qui ne vous met pas en valeur ne servira à rien non plus (sauf si le but était de trouver un jogging d’intérieur).

Gardez ces conseils en tête la prochaine fois que vous faites les boutiques ou que vous décidez d’élaguer dans vos placards.