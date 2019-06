La technique du pantalon trop large

Une technique efficace et rapide qui ne demande aucune dépense d’argent.

Plus de 20 millions de vues, 100.000 commentaires et 250.000 likes, la vidéo de 6 secondes (c’est vous dire à quel point la technique est facile) d’une jeune française a fait le buzz. Elle ne s’y attendait pas mais visiblement, elle répond à une question que de nombreux internautes se posent : comment faire pour porter un pantalon trop large ? On pourrait répondre de manière assez simple : avec une ceinture. Mais c’est sans compter les pantalons taille haute qui ne permettent pas l’utilisation d’une ceinture pour certaines tailles très fines.

La technique ne nécessite aucun ajout d’accessoire mais ne fonctionne que si le pantalon comporte des passants (petite lichette qui permet d’enfiler la ceinture).

On arrête de vous faire languir, voici donc l’astuce : on fait passer le premier passant de ceinture dans le bouton du pantalon avant de le fermer normalement.