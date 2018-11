Conseils pour bien refaire sa garde robe

Si vous rêvez de créer votre propre style et d'avoir une signature vestimentaire, commencez par une garde-robe efficace composée de basiques solides et indémodables, afin de gagner en énergie, temps et argent.

Pour ce faire, votre dressing aura droit à une révision générale, suivie d'un renouvellement, pour être à la page et pallier à vos besoins. Renouveler sa garde-robe c'est aussi une façon de désencombrer et réorganiser son espace, il ne vous reste plus qu'à suivre nos astuces !

Les signes avant-coureurs

Si ça vous prend trop de temps pour mettre sur pied une tenue alors peut-être que vous devriez prendre cela comme un signe que le renouvellement s'impose. Pareil, s'il vous faut plus de cinq minutes pour trouver une pièce, si vous tombez sur des habits qui ne sont plus à votre taille ou qui feraient grincer des dents toutes les fashionistas de la planète, alors il semble que votre garde-robe ait besoin d'un tri minutieux pour que vous puissiez vous y retrouver à nouveau.

Le tri, une étape incontournable !

Un miroir en pied, un bon éclairage et une après-midi de libre et vous êtes prête pour préparer les piles. Concentrez-vous d'abord sur les vêtements que vous voulez impérativement garder, ceux qui fonctionneront cette saison au niveau de la couleur, de la matière et du motif. Vous voilà avec la pile de ce que vous voulez garder.

Bon à savoir : certaines couleurs ne font qu'une seule saison, alors que le noir ou le gris ne se démodent jamais.

Pour tout le reste, un seul mot d'ordre : pas de nostalgie ! Même si l'émotionnel compte beaucoup, il faut être rationnelle et raisonnée pour bien refaire sa garde robe. Munissez-vous donc de grands sacs poubelle ou caisses en carton (que vous irez donner au Petits Riens, à Emmaüs ou autre), pour y placer tous les vêtements dont il faut se séparer. Chaque pièce doit passer le questionnaire suivant : est-ce que je porte encore cet habit? Est-ce qu'il est encore en bon état? Est-il à ma taille? Est-ce que je l'aime encore? Si la réponse est non à au moins 2 des 4 questions : au revoir.

Retour sur les basiques incontournables

Aucune liste d'achat ne peut être exhaustive, elle dépendra toujours de votre style et de votre goût. Toutefois, créez-en une et placez en priorité l'achat de vêtements qui vous correspondraient et qui ne figurent pas dans votre dressing (non vous n'avez pas besoin d'une 4ème robe verte décolletée que vous ne pouvez jamais mettre sous la pluie belge de toute façon).

En règle générale, mieux vaut refaire sa garde-robe en renouvelant plus de petites pièces que de grosses (en plus un débardeur est moins cher qu'un manteau en cuir). Si vous disposez déjà de bons basiques, quelques pièces fortes de saison et plusieurs hauts ou accessoires suffisent à transformer un look. Répartissez donc vos achats en commençant par les grandes dépenses (parce qu'elles font plus mal), pour évoluer vers les petites (qui font plaisir).

N'oubliez pas les accessoires : foulards, chapeaux, sacs, chaussures, bijoux, chaussettes, lunettes sont autant de moyens de se réinventer à moindres frais.

Le recyclage, pourquoi pas ?

Lors du tri, faites preuve de créativité et n'hésitez pas à recourir aux services d'une couturière (ou a emprunter la machine à coudre d'une amie et de vous entrainer sur certains vêtements qui sont dans les cartons). C'est le moment d'ajuster vos vêtements un peu trop grands ou trop larges, de rajouter une frange à ce jeans quelconque, de coudre une fleur énorme sur ce haut noir, etc. Il suffit parfois de deux fois rien pour donner aux habits une seconde vie.

Il ne vous reste plus qu'à créer votre look du jour, à partir d'armoires bien rangées. Toutefois, soyez patiente, améliorer son image est un processus qui prend du temps et qui se construit petit à petit, dans la durée.