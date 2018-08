Quand il fait chaud et que le thermomètre dépasse les 25 degrés, s'habiller peut s'avérer un vrai calvaire! On cherche toujours des tenues adaptées pour aller travailler, pour assister à des soirées ou pour participer à un événement. On vous propose des conseils pour vous aider à choisir votre garde-robe d'été, que vous soyez en bord de mer, au bureau ou en voiture !

Au bureau Certaines matières sont plus adaptées à la chaleur que d'autres. Il ne faut pas porter des vêtements dont les matières synthétiques ne laissent pas respirer la peau. Privilégiez plutôt les blouses fluides et les chemisiers légers. Il faut opter pour des matières naturelles comme le coton, le lin, la soie... En bas, les pantalons aériens façon palazzo sont vivement conseillés. Ils sont, en plus, agréables à porter. Niveau chaussures, pensez à porter des sandales ou de légères espadrilles afin de faire respirer vos pieds et de profiter du confort.

Comment s'habiller lorsqu'il fait chaud ? - © ASphotowed - Getty Images/iStockphoto

En soirée Optez pour une belle robe ou une jolie combinaison-pantalon élégante. Quant aux pieds, optez pour les mules à talons, chaussures stars de la saison.

Comment s'habiller lorsqu'il fait chaud ? - © Kuzmichstudio - Getty Images/iStockphoto

A la plage En bord de mer, les tuniques et robes de plage sont idéales. Habillez-vous de robes longues et légères afin de vous protéger du soleil. Faites une fois de plus le choix de matières fluides et confortables et évitez les textiles synthétiques.

Comment s'habiller lorsqu'il fait chaud ? - © cdwheatley - Getty Images

En ville Il préférable de porter des jupes patineuses mais légères en coton ou même en lin ! Armez-vous d'un joli chapeau, pour éviter tout risque d'insolation, et d'une paire d'espadrilles d'été.

Comment s'habiller lorsqu'il fait chaud ? - © shironosov - Getty Images/iStockphoto

Les matières Pour être à l'aise et bien dans sa peau même quand il fait chaud, il faut savoir choisir les bonnes matières ! Il est important d'éviter les vêtements en fibres synthétiques et de privilégier les matières végétales comme le coton, le bambou, le chanvre ou le lin, en choisissant des textiles au tissage surtout pas trop resserré : tulles et voiles de coton, par exemple. En ce qui concerne les pieds, on opte pour les baskets légères en toile ou les desert boots.

Comment s'habiller lorsqu'il fait chaud ? - © Jasmina007 - Getty Images

Les couleurs Les couleurs les plus claires limitent la rétention de chaleur qui provient des rayons du soleil. On décline donc nos looks dans des palettes de blanc, beige et pastel. C'est le moment de sortir votre pantalon blanc et vos chemises blanches, beiges ou bleu ciel !

Comment s'habiller lorsqu'il fait chaud ? - © SanneBerg - Getty Images/iStockphoto

En résumé Porter des vêtements à matières légères telles que le coton ou même le lin.

Opter pour des tissus respirants.

Faire attention à la couleur de vos vêtements.

Faire attention à la coupe de ses vêtements.

Choisir des accessoires d'été et des styles adaptés à la chaleur.

Choisir les bonnes chaussures d'été.