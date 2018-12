Comment porter le blazer femme : 4 astuces stylées

Le blazer femme est un basique de garde-robe facile à porter, intemporel et très élégant. Il se marie avec toutes les saisons en fonction de sa matière et de son imprimé. Au-delà du blazer noir ou bleu marine, vous avez la possibilité de le choisir dans des variantes stylées et féminines. Et surtout, bien en-dehors du classique complet blazer + pantalon de tailleur strict. Mais vous ne savez pas toujours comment bien le porter. Si vous souhaitez craquer pour le blazer et faire mouche à tous les coups, suivez les conseils Bien Dans Ses Chaussures en lisant cet article ! Je vous dis tout sur cette pièce phare de votre dressing. A la fois intemporel, élégant et stylé, le blazer est au coeur de votre style car c'est une pièce passe-partout efficace qui détient en même temps du caractère. Plutôt pas mal vous ne trouvez pas ? Ce qui ne gâche rien, il est en plus très féminin lorsqu'il est bien choisi et bien porté. Cette veste est une pièce qui structure votre silhouette. Ne manquez jamais d'en porter une, vous vous sentirez immédiatement bien habillée. C'est magique ! En outre, le blazer peut donner une touche de style à n'importe quelle tenue, même la plus basique. Un t-shirt blanc + jeans + baskets peuvent revêtir un style complètement différent en fonction du type de blazer qui les accompagne. Maintenant que vous avez conscience de la pertinence de posséder cette pièce dans votre garde-robe, il est temps d'apprendre comment bien la porter. Voici mes 4 astuces pour bien le porter, avec style et élégance.

Comment bien porter le blazer femme : 4 astuces stylées - © wundervisuals - Getty Images

1) Sortir des sentiers battus : les versions de caractère Comme je vous le disais en début d'article, il est loin le temps du blazer bleu marine ou noir exclusif. Même si ce modèle reste un basique à ne pas négliger (surtout si vous évitez de l'associer uniquement à un pantalon de tailleur d'une couleur similaire), votre champ créatif peut aller plus loin vers des horizons bien plus excitants ! Je vous propose donc de sortir de votre zone de confort et d'envisager 4 autres modèles de blazer. A fleurs Le blazer fleuri donnera une touche estivale élégante à votre tenue. Comme c'est une pièce forte, je vous conseille de le porter avec des basiques pour équilibrer votre tenue. Pour savoir comment bien le porter, je vous suggère la lecture de l'article sur les 9 pièces fortes de garde-robe pour avoir du style quand on est une femme. A carreaux Autre chouchou des blazers, le modèle à carreaux vous donnera une allure également très élégante. De façon plus classique c'est vrai, mais à nouveau il est question de le porter de la bonne manière. Associez-le par exemple à un t-shirt uni et à un jean + talons. Doré Le blazer doré est une option très intéressante pour vos sorties du soir. Qu'il soit à sequin ou à imprimés dorés, il donnera de la lumière à votre tenue et vous offrira une aura toute particulière. Effet garanti si vous ne voulez pas passer inaperçue ! Camel La variante camel est également propice à vous donner du style. Ce ton vous donne un joli teint. Comme c'est une couleur basique, vous pourrez porter le blazer camel facilement sans vous prendre la tête. Je vous suggère la lecture de l'article sur les couleurs et comment bien les associer pour ne pas vous tromper dans vos choix de tenues au quotidien.

Comment bien porter le blazer femme : 4 astuces stylées - © AaronAmat - Getty Images/iStockphoto

2) La version classique revisitée Deux couleurs portent la version classique : le noir et le bleu marine. Le noir n'est pas une couleur à proprement parlé, il a plutôt pour fonction d'équilibrer votre tenue. Il est de nature élégante, tout comme le bleu marine. Vous ne prenez pas de risque à opter pour l'un de ces modèles, les deux versions se marient facilement avec vos tenues. Pour éviter le total look sombre, choisissez plutôt de porter un blazer foncé avec un haut clair et un bas en denim. Seule exception, le complet smoking noir pour une soirée chic. Sur une femme, il est très sexy associé à un caraco en soie et des escarpins à hauts talons. Il exprime définitivement bien la combinaison sexy/élégant.

Comment bien porter le blazer femme : 4 astuces stylées - © CoffeeAndMilk - Getty Images/iStockphoto

3) Selon votre morphologie Vous pourrez choisir la matière selon vos goûts. Par contre pour la coupe, optez toujours pour celle faite pour votre morphologie grâce à ces 4 conseils. Petite ? Si vous êtes petite, je vous conseille d'opter pour une version courte et cintrée pour ne pas tasser votre silhouette.

Evitez la coupe droite qui rendra votre silhouette trop rectiligne. Grande ? Si vous êtes grande, il n'y a pas de restriction. Vous pouvez choisir les deux modèles selon vos goûts : court ou plus long. Ronde ? Si vous êtes ronde, optez plutôt pour la version droite et plus longue afin de fluidifier vos hanches et de donner de la verticalité à votre silhouette. Cette coupe vous allongera par effet d'optique. Evitez les coupes trop courtes et trop cintrées qui provoqueront un effet disgracieux sur votre allure. Mince ? Si vous êtes mince, vous pouvez porter le modèle cintré et ajusté pour vous donner du volume ; ou le modèle droit plus évasé selon vos goûts personnels. Le premier sera très féminin, le deuxième vous donnera une petite touche masculine plutôt sexy. Pour savoir comment bien associer vos vestes en fonction de votre type de silhouette, je vous renvoie aussi à l'article sur le sujet. Vous saurez exactement quels modèles vous conviennent.

Comment bien porter le blazer femme : 4 astuces stylées - © SomeMeans - Getty Images/iStockphoto

4) Avec une ceinture Ajouter une ceinture à votre blazer est aussi une petite astuce sympa pour marquer votre taille, vous féminiser et vous donner du style. C'est un petit réflexe tout simple auquel vous ne pensez pas forcément mais qui fera la différence. Cela ne vous prendra qu'une minute pour y penser. Optez pour une ceinture large en cuir ou en daim.