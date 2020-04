Comment laver ses sacs en toile, en cuir ou en daim ?

Il y a parfois des objets qu’on ferait bien de nettoyer. Mais par manque de temps et de savoir-faire, on repousse jusqu’à devoir les jeter à la poubelle ou bien on les oublie simplement.

Avec les vacances de Pâques doublées du confinement, on peut enfin prendre le temps de s’occuper de ces objets qu’on négligeait. Après avoir appris comment laver des chaussures et comment rendre de l’éclat à ses bijoux, continuons cette série avec les sacs.

On ne lave pas souvent ses sacs bien qu’ils soient souvent tachés et encrassés vu leur vie mouvementée. Plutôt que de le revendre en seconde main, si on leur donnait une nouvelle vie ?

Contrairement aux chaussures dont beaucoup peuvent passer en machine, ce n’est pas le cas des sacs qui ont souvent des lanières en plastique ou en cuir qui supporteront mal le lavage à la machine.