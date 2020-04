Comment laver ses bijoux en or, en argent ou en toc ?

Il y a parfois des objets qu’on ferait bien de nettoyer. Mais par manque de temps et de savoir-faire, on repousse jusqu’à devoir les jeter à la poubelle ou bien on les oublie simplement.

Avec les vacances de Pâques doublées du confinement, on peut enfin prendre le temps de s’occuper de ces objets qu’on négligeait. Après avoir appris comment laver des chaussures, continuons cette série avec les bijoux.

On a tendance à laisser nos bijoux s’oxyder jusqu’à ce qu’ils soient immettables et qu’on finisse par les jeter ou les revendre à la brocante à des âmes qui auront envie de les laver. Et si on en prenait soin régulièrement et qu’on les lavait nous-même plutôt ?

Attention, ces instructions ne concernent que les parties métalliques des bijoux, s’il y a des pierres, des strass ou autres, cela risque de les abîmer.