Côté coupes

Comment associer vos maillots ? - © wundervisuals - Getty Images

On peut mixer une brassière avec un shorty pour une allure sportive, un bandeau et une culotte taille haute pour une allure rétro, et un bikini et un triangle pour une allure plus girly. Ça, c'est pour le style, on n'oublie pas les règles de base pour mettre en valeur sa morphologie. Si on a des hanches larges, on évite les frous-frous, les shorty, les tangas et les strings, et on mise sur des coupes échancrées. Les poitrines généreuses feront attention au maintien et privilégieront des modèles avec armature, les poitrines menues, les push-up, les bandeaux à noeud, les frous-frous, les volants.