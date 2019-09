Changement de saison, et si on testait le projet 333 ?

Mais dans les faits, on a déjà perdu pas mal de degrés et on commence à ressortir nos vestes et autres écharpes (les gants attendent encore dans les caisses).

Assez simple, il vous faut choisir à chaque saison, 33 pièces de votre dressing que vous garderez pendant 3 mois. Et oui, les chaussures, sacs et accessoires sont comptés dans les 33 pièces, sinon c’est trop facile. On vous laisse par contre les culottes, chaussettes et pyjama en dehors du décompte (on est magnanimes). Attention, soyons précis, on ne vous dit pas de racheter 33 pièces à chaque saison mais bien de les sélectionner dans ce que vous avez déjà. Le reste, on le range dans des cartons et on attend la saison prochaine pour les revoir.

Tout ceci vous permet :

de faire un grand tri : en sortant tous vos vêtements, prenez le temps de les analyser et de faire 3 tas : (1) ceux que vous aimez et portez vraiment ; ceux dont vous pouvez vous passer : (2) à donner/revendre (si en état) ou (3) à jeter.

de sélectionner les basiques qui feront la base de votre garde-robe : vous adorez les couleurs mais elles ne vont pas toujours ensemble. Pour accorder un pantalon rose, il vaut mieux un haut blanc ou noir plutôt qu’un vert. Il vous faut donc des pantalons, jupe, chemisier, chaussures neutres pour aller avec vos pièces plus décalées et personnelles.

vous avez le droit à quelques échanges : si vous vous rendez compte que vous n’avez pas très bien choisi vos 33 pièces, laissez-vous la possibilité d’en échanger quelques-unes (mais pas toutes, sinon le projet ne rime à rien).

Dans 3 mois, refaites le tri et recommencer le processus. Vous éliminerez ainsi les vêtements que vous ne mettez jamais (même si vous les trouvez très beaux) et qui feront grand plaisir à la personne à qui vous le donnerez ou revendrez. Petit à petit, vous vous habituerez à avoir une garde-robe moins fournie et prendrez du plaisir à la porter.