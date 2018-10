7 clés simples et efficaces pour bien s'habiller quand on est ronde - © CarlosDavid.org - Getty Images/iStockphoto

Avoir du style quand on est ronde pour oublier ses complexes éventuels n'est pas un leurre et le blog Bien Dans Ses Chaussures est là pour vous aider à y arriver. Les astuces sans prise de tête pour vous mettre en valeur avec vos rondeurs existent bel et bien. Si vous avez une silhouette en O, vous cacher derrière des vêtements trop amples n'est pas une solution à vos problèmes de style. C'est une grave erreur. Au contraire, mettez votre silhouette rebondie en lumière et n'hésitez pas à galber vos formes pour gagner confiance en vous. Fini la sensation d'être mal habillée et d'être mal à l'aise dans vos vêtements ! Pourquoi s'habiller quand on est ronde vous semble compliqué ? En soi ce n'est pas compliqué. C'est la société actuelle qui affirme que ça l'est pour vous contraindre à la consommation à coup de régimes et de produits en tous genres. L'objectif ? Devenir mince. Mais créer son style personnel n'est pas réservé aux femmes à la morphologie mince. C'est ce que vous font croire les magazines de mode ou les diktats de cette société de consommation : des corps parfaits en toutes circonstances meublent nos espaces de vie. A force de les croiser, ils deviennent la norme. Notre société vous fait donc bien penser qu'il faut impérativement correspondre à des critères de beauté bien définis pour être heureuse et bien dans vos baskets. Des concepts clés du style vestimentaire peuvent vous aider à trouver le style personnel qui vous fera rayonner. Ils sont pour moi au nombre de sept.

7 clés simples et efficaces pour bien s'habiller quand on est ronde - © pixelfit - Getty Images

1) Connaître parfaitement votre type de silhouette La connaissance de votre silhouette est la première clé dans l'amélioration de votre style. Savoir consciemment que vous avez une silhouette en O va vous permettre d'aller de l'avant et d'utiliser les outils qui s'offrent à vous pour vous mettre en lumière. Avoir une morphologie en O signifie que vous avez des formes réparties sur tout le corps et que votre taille est peu marquée. Vos formes féminines sont vos atouts. L’important sera de ne pas vous cacher derrière des vêtements trop amples et trop larges. Il s’agira plutôt de mettre vos formes en valeur et d’équilibrer votre haut et votre bas. Ainsi que de marquer votre taille pour avoir les bonnes proportions et vous féminiser. Je vous suggère l'article sur les types de silhouette pour apprendre à vous connaître et savoir exactement quels vêtements vous iront.

7 clés simples et efficaces pour bien s'habiller quand on est ronde - © Delmaine Donson - Getty Images

2) Jouer sur les lignes verticales pour vous allonger Pour trouver votre harmonie, vous allez pouvoir jouer sur les lignes de vos vêtements. A ce petit jeu bienveillant, ce sont les lignes verticales qui l'emportent car elles vous élancent. Alors qu'au contraire, les lignes horizontales auront tendance à vous tasser. Avec vos vêtements Pour créer des lignes verticales avec vos vêtements, portez : l'article 'comment bien porter la marinière pour femme ?'. Une marinière inversée (les rayures verticales vont allonger votre buste). Pour bien porter la marinière, je vous suggère aussi

Un haut au décolleté V.

Des manteaux ouverts longueur de hanches ou juste sous les hanches.

Des gilets ou cardigans de couleurs sombres (gris, bleu marine, bordeau, vert émeraude) au-dessus de vos tops plus clairs pour créer cette verticalité.

Choisissez aussi vos jeans et pantalons dans des tons foncés et dans de bonnes toiles, dans des coupes droites, toujours pour l'effet vertical. Ou une coupe flare pour équilibrer votre silhouette.

Vos jupes de modèle trapèze pour fluidifier vos hanches ou de modèle crayon pour les galber. Avec vos chaussures à talons Et oui, pas de secret, les chaussures à talons vous élancent et galbent vos jambes. Elles ont le chic pour vous donner une allure élégante en un tour de main. Si vous rechignez à porter des talons hauts par souci de confort, vous pouvez tout à fait opter pour des talons de 4 à 6 cm. Choisissez aussi plutôt un talon carré et/ou épais pour créer une harmonie avec votre corpulence. Un talon compensé sera aussi très pratique. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les modèles de chaussures à choisir en fonction de votre morphologie, rendez-vous sur cet article phare de Bien Dans Ses Chaussures. Avec vos accessoires Rien de tel qu'un joli sautoir pour allonger votre buste et le mettre en valeur grâce à sa ligne verticale. Choisissez-le dans votre métal de prédilection, que ce soit l'argent ou le doré. De jolies boucles d'oreilles illumineront aussi votre visage. Et pour votre sac, optez plutôt pour un modèle moyen à grand pour qu'il soit proportionnel à votre silhouette. Ne le portez pas en bandoulière mais plutôt à bras ou avec la hanse pour ne pas accentuer vos hanches.

7 clés simples et efficaces pour bien s'habiller quand on est ronde - © Deagreez - Getty Images/iStockphoto

3) Fluidifier grâce aux bonnes coupes Les coupes adéquates à votre silhouette changeront aussi radicalement la donne. Par exemple, un jean à jambe étroite comme le slim est OK, mais évitez par contre le modèle skinny trop serré. Préférez aussi une coupe droite, taille normale ou même taille haute pour camoufler votre petit ventre. Evitez bien entendu la taille basse pour son effet disgracieux.

Optez aussi pour un pantalon large fluide et taille haute pour vous élancer. Côté haut, un trench est parfait pour vous féminiser. Il est préférable de le choisir dans un modèle sans poches qui ont tendance à élargir vos hanches. Ceci donnera plus de fluidité à votre silhouette. Une veste coupée droite qui descend sur vos cuisses sera aussi optimale pour flouter les petits bourrelets à la taille et aux hanches, et ainsi donner de la verticalité à la silhouette. Attention, si vous êtes petite, portez des talons pour éviter de vous tasser avec ce modèle de veste. De même un modèle de haut péplum (il s'évase à partir de la taille) qui descend à mi fesses camouflera très bien votre ventre. Si vous ne raffolez pas de ce modèle, optez pour une coupe droite à hauteur de l'os de votre hanche pour créer une ligne horizontale qui va marquer votre taille naturellement grâce au vêtement.

7 clés simples et efficaces pour bien s'habiller quand on est ronde - © Cecilie_Arcurs - Getty Images

4) Fluidifier grâce aux bonnes matières La qualité des matières fera la différence pour être stylée. Choisissez plutôt un jean en coton avec un peu d'élasthanne pour le confort plutôt qu'un modèle boudinant coupé dans une matière collante ou trop fine. Optez pour un pantalon large en soie ou en viscose. L'effet aérien et fluide donnera de la longueur à votre jambe. S'il a une fine languette sur le côté, c'est très bien aussi, toujours pour élancer votre jambe.

7 clés simples et efficaces pour bien s'habiller quand on est ronde - © Eva-Katalin - Getty Images

5) Vous mettre en valeur grâce aux couleurs Les couleurs sont vos amies quand elles sont bien choisies. N'hésitez jamais à associer entre elles les couleurs basiques : le crème, le beige, le bleu marine, le gris, le nude, le camel. Rappelez-vous de porter les couleurs claires proches de votre visage pour l'illuminer naturellement. Si vous aimez les couleurs fortes, pas de souci. Vous pouvez porter du rouge, du bleu électrique, du jaune, de l'orange, ... Mais ne portez jamais plus de deux couleurs fortes ensemble et associez-la avec une couleur basique pour calmer le jeu. Les couleurs en demi-teinte comme le bordeaux, le vert émeraude, le bleu pétrole, le terra cotta ; ainsi que les pastels sous toutes leurs formes adouciront vos formes et s'associent facilement entre elles également. Ne manquez pas l’article sur ‘Comment bien associer les couleurs de ses vêtements pour avoir du style’, elles n’auront plus aucun secret pour vous.

7 clés simples et efficaces pour bien s'habiller quand on est ronde - © Ondine32 - Getty Images/iStockphoto

6) Bien choisir vos imprimés Vous devez choisir vos imprimés pour qu'ils soient proportionnels à votre silhouette. Préférez donc de grands imprimés aux petits imprimés style liberty si vous aimez le fleuri par exemple. C'est le même principe pour toutes sortes d'imprimés, privilégiez les gros imprimés aux petits. Portez-les plutôt en haut ou sur vos robes.

7 clés simples et efficaces pour bien s'habiller quand on est ronde - © Staras - Getty Images/iStockphoto

7) Sortir de votre zone de confort Dernier élément important, sortez de votre paresse vestimentaire et osez ! Osez tester de nouvelles coupes, de nouvelles matières, de nouvelles couleurs. Ne vous dites pas d'emblée que tel ou tel vêtement ne vous ira pas sans même l'avoir essayé. Vous pouvez toujours être surprise par de belles découvertes et aiguiser vos goûts avec le temps. Pour accéder à 5 looks clé en main pour bien vous habiller quand vous avez une morphologie ronde + les 8 faux pas stylistiques à éviter, rendez-vous sur cet article en cliquant sur ce lien (2e partie de l'article).

7 clés simples et efficaces pour bien s'habiller quand on est ronde - © LightFieldStudios - Getty Images/iStockphoto