Le style, cela s’apprend. Ce n’est pas quelque chose d’inné qui vous tombe dans la main comme par magie. Pour bien commencer, apprenez déjà quelles sont les erreurs fatales à ne pas commettre si vous souhaitez faire partie des femmes actives qui apportent une attention particulière à leur image. Et avec brio ! Saviez-vous que vos interlocuteurs se font une opinion sur vous en 1 seconde ? Oui, en 1 seconde ! Il serait dommage de ne pas renvoyer la meilleure version de vous-même au monde qui vous entoure. D’autant plus que votre style personnel exprime qui vous êtes au fond de vous. Je vous propose de ne plus jamais vous tromper dans votre style vestimentaire en évitant 5 erreurs ultimes. A vous les tenues stylées et élégantes ! Quelles sont les 5 erreurs qui tuent votre style vestimentaire ? Sur le blog Bien Dans Ses Chaussures, je vous guide pour vous reconquérir et pour apprendre comment être stylée de la tête aux pieds. Sans prise de tête et avec plaisir. Pour chaque erreur de style expliquée ci-dessous, je vous propose des exemples en images de ce qui est stylé et de ce qui ne l’est pas. Certaines images sont volontairement exagérées pour que vous compreniez bien la différence entre un choix élégant et un choix banal ou parfois même vulgaire. Je vous propose ceci en toute bienveillance bien entendu et sans aucun jugement. Nous sommes toutes passées par ces faux pas stylistiques. L’objectif est d’en prendre conscience pour vous débarrasser de ces mauvaises habitudes et donner un nouvel élan à votre style personnel.

5 erreurs qui font que vous êtes mal habillée et que vous manquez de style - © gruizza - Getty Images

1) Des bretelles de soutien-gorge transparentes Ces bretelles de soutien-gorge transparentes ont été inventées par quelqu’un qui n’avait aucune notion de style. Cette bretelle n’est en fait pas du tout transparente puisqu’on ne voit qu’elle quand vous la portez et c’est tout sauf stylé. Son côté plastique de mauvaise qualité n’apporte absolument rien à votre allure et à la beauté de votre buste. Sans compter que ces bretelles jaunissent avec le temps. Définitivement, un bout de plastique visible n’est pas élégant et n’a rien à faire près de votre poitrine. Préférez-lui de jolies bretelles en coton, simples, en dentelles ou même satinées.

Ne faites pas 5 erreurs qui font que vous êtes mal habillée et que vous manquez de style - © Ebay

Faites plutôt 5 erreurs qui font que vous êtes mal habillée et que vous manquez de style - © SomeMeans - Getty Images/iStockphoto

2) Un haut trop moulant Votre élégance passe aussi par un vêtement à votre taille. C’est-à-dire ni trop moulant, ni trop large. L’effet loose un peu lâche ou évasé vous donnera plus de style. Quoi de plus inesthétique qu’un vêtement trop serré en lycra qui fait ressortir les défauts de votre silhouette et qui ne vous met pas en valeur. Retenez donc de toujours bien essayer vos vêtements avant de les acheter et de privilégier les coupes droites ou cintrées qui ne vous moulent pas trop. Que vous soyez mince ou pulpeuse, cela ne va à personne. Un t-shirt blanc sera plus chic si vous le portez en coton, à col rond, légèrement évasé, avec les manches retroussées. Plutôt qu’en lycra super moulant et décolleté.

Ne faites pas 5 erreurs qui font que vous êtes mal habillée et que vous manquez de style - © VladimirFLoyd - Getty Images/iStockphoto

Faites plutôt 5 erreurs qui font que vous êtes mal habillée et que vous manquez de style - © SanneBerg - Getty Images/iStockphoto

3) Un string ou une culotte visible La beauté de vos sous-vêtements vous appartient et appartient à la personne qui partage votre vie. Autrement dit, évitez que votre culotte soit visible, et ce quel que soit le modèle (string, culotte, boxer, tanga, …). Cela signifie de ne pas porter un bas (jeans, pantalon) clair ou en transparence avec un sous-vêtement foncé. Tout comme un pantalon taille basse qui laisserait le haut de votre string/culotte/boxer visible. Ce n’est pas élégant et cela ne rend pas service à votre style.

Ne faites pas 5 erreurs qui font que vous êtes mal habillée et que vous manquez de style - © jaqy - Getty Images

Faites plutôt 5 erreurs qui font que vous êtes mal habillée et que vous manquez de style - © Oleh_Slobodeniuk - Getty Images/iStockphoto

4) Le jeans taille basse La fameuse taille basse ne va à aucune silhouette, croyez-moi ! Que vous soyez A, V, X, I, H ou O, la taille basse ne met pas en valeur vos formes et votre féminité. Elle tasse votre allure et vos fesses, elle marque votre taille à l’endroit où il ne faut justement pas la marquer (au niveau de vos hanches). Bref, la taille basse est à proscrire absolument vu son effet disgracieux. Elle ne vous rend pas service et ne rend pas service à votre style. Préférez-lui une taille normale, haute ou semi-haute. Ce sera bien plus joli pour vous mettre en valeur comme il se doit lorsque l’on est une femme bien habillée. Je vous suggère la lecture de mon article sur les ‘Types de silhouettes : apprenez à vous connaître pour bien vous habiller’. Vous saurez quel jeans choisir en fonction de votre morphologie.

Ne faites pas 5 erreurs qui font que vous êtes mal habillée et que vous manquez de style - © ManoAfrica - Getty Images/iStockphoto

Faites plutôt 5 erreurs qui font que vous êtes mal habillée et que vous manquez de style - © misuma - Getty Images/iStockphoto

5) Les matières de mauvaise qualité Qui dit style, dit qualité. Ce sont deux mots indissociables. La qualité passe par des matières naturelles qui laissent votre corps respirer, qui ne se froissent pas, qui embrassent votre corps confortablement et qui ont un joli tombé. Conclusion, rien de pire que de dépenser votre budget dans des vêtements en simili cuir de piètre qualité ou en 100% polyester. Effet ‘cheap’ assuré ! Avant de regarder le prix du vêtement convoité, regardez d’abord l’étiquette pour connaître sa composition. Donnez priorité au coton, au lin, au lyocell, à la laine (cachemire, mohair, mérinos, velours), à la viscose. Entendez-moi bien, mon objectif n’est pas de vous demander d’investir un budget inconsidéré dans vos vêtements. Voyez plutôt les choses autrement : plutôt que de choisir 5 pièces de piètre qualité, choisissez 1 ou 2 pièces de qualité que vous garderez longtemps et dans lesquelles vous vous sentirez confortable. Ce sera de toutes façons un meilleur calcul plus avantageux pour votre portefeuille.

Ne faites pas 5 erreurs qui font que vous êtes mal habillée et que vous manquez de style - © Alexandr Screaghin - Getty Images/iStockphoto

Faites plutôt 5 erreurs qui font que vous êtes mal habillée et que vous manquez de style - © Image Pinterest