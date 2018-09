Etre bien habillée pour vous rendre au travail n’est pas futile, c’est même essentiel pour votre crédibilité et votre confiance en soi. Le temps de l’unique tailleur complet jupe ou pantalon est résolu, vous avez beaucoup plus de liberté pour choisir vos vêtements au quotidien. Cela implique aussi que vous ne savez pas toujours comment composer vos tenues. Le syndrome du ‘je n’ai rien à me mettre’ devant votre garde-robe le matin peut vite vous rattraper, alors que votre dressing déborde ! Je vous propose donc 5 clés pour être toujours bien habillée et stylée au boulot. Pourquoi être bien habillée au travail n’a rien de futile ? Votre style exprime qui vous êtes et l’image que vous renvoyez au monde. Votre interlocuteur se fera une idée de vous en 1 seconde lors d’un rendez-vous professionnel. Il est donc décisif de vous présenter sous votre meilleur jour pour votre crédibilité. Si vous soignez votre apparence, votre employeur se dira certainement que c'est la même chose dans votre façon de travailler. Il ne vous viendrait pas à l’idée d’être mal fringuée au moins 8H par jour, n’est-ce pas ? Votre style personnel sera votre meilleur allié pour votre sérénité au bureau, que vous travailliez dans une grande entreprise ou de chez vous. Faites le test pendant une semaine : prenez soin de choisir vos vêtements avec attention chaque matin, vous verrez que votre style s’en ressentira directement. La maîtrise de votre apparence vous portera au rang des femmes actives & crédibles qui soignent leur image. Et croyez-moi, cela change la donne pour devenir vous-même une opportunité en milieu professionnel.

5 clés pour être bien habillée et avoir du style au travail - © pixelfit - Getty Images

Les 5 clés pour booster votre style au travail Je vous propose 5 clés simples et efficaces pour éviter des erreurs stylistiques fatales.

Clé numéro 1 Vous devez connaître le 'dress code' de votre entreprise. Autrement dit, vous devez avoir conscience de ce qui est permis ou mal vu. On ne s'habille pas de la même manière dans une banque, une start-up dans le secteur sportif ou une maison de couture. Je vous déconseille par exemple d'aller travailler en baskets si votre entreprise préconise une tenue vestimentaire qui n'est pas décontractée. Heureusement, les entreprises sont de plus en plus souples pour les codes à respecter. Rares sont celles qui réclament une tenue strictement définie. Et tout est finalement une question d'équilibre et de bonnes associations, comme très souvent avec le style. Vous pouvez très bien porter des baskets, du moment que vous les associez à une tenue élégante et sobre.

5 clés pour être bien habillée et avoir du style au travail - © PeopleImages - Getty Images

Clé numéro 2 Vous devez jouer sur le bon équilibre de votre tenue, c'est-à-dire n'en faire ni trop ni trop peu pour dégager assurance, féminité et caractère. Vous n'avez bien sûr pas envie d'être transparente. Mais vous ne souhaitez pas non plus passer pour une femme trop sexy ou même vulgaire. C'est encore là que le style intervient, votre fidèle ami. Grâce à lui et aux bonnes associations entre vos vêtements et entre vos vêtements et accessoires, votre tenue ne sera jamais gâchée. Evitez par exemple de porter deux pièces courtes ensemble. C'est une pièce courte + une pièce longue, et basta. Autrement dit, la blouse décolletée courte + jupe courte est à proscrire. Préférez plutôt l'élégance d'une blouse aérienne ceinturée associée à une jupe midi ou à un pantalon cigarette. Ajoutez une coiffure sobre et un maquillage léger et le tour est joué. N'oubliez pas de prévoir une manucure impeccable, rien de pire que des ongles écaillés. Pour être certaine de ne pas vous tromper, je vous suggère la lecture de l'article sur les 13 erreurs qui tuent votre style à coup sûr.

5 clés pour être bien habillée et avoir du style au travail - © jacoblund - Getty Images/iStockphoto

Clé numéro 3 Qui dit juste équilibre et sobriété, dit aussi bon dosage des couleurs. A nouveau, n'en faites pas trop et privilégiez 1 à 3 couleurs différentes grand maximum. Réservez vos tenues hyper colorées pour vos vacances ou pour vos week-ends. Attention, cela ne veut absolument pas dire que vous devez être fade, loin de là. C'est à nouveau une question d'harmonie générale de la silhouette. Préférez par exemple 1 couleur basique + 1 couleur forte. Ou 2 couleurs basiques + 1 couleur forte. Ou encore 1 couleur forte en camaëu (une même couleurs déclinée avec ses nuances).

5 clés pour être bien habillée et avoir du style au travail - © Ramachstudio - Getty Images/iStockphoto

Clé numéro 4 Vous devez avant tout vous sentir à l'aise à 100% dans votre tenue. Ni à 70%, ni à 80%. Je dis bien à 100 %. Si vous ne savez pas ce que cela veut dire, prenez des notes chaque jour et écrivez quand vous vous sentez super bien et quand vous vous sentez moins sûre de vous. Notez aussi quand vous recevez des compliments. Faites ceci pendant un mois et vous arriverez facilement à objectiver les tenues qui vous rendent confiante. Nul besoin de vous prendre la tête, c'est une question de ressenti et vous vous rendrez vite compte des vêtements qui vous font vous sentir belle. Ne gardez que ces derniers et prenez-les en photo.

5 clés pour être bien habillée et avoir du style au travail - © AntonioGuillem - Getty Images/iStockphoto

Clé numéro 5 Restez vous-même. Cette dernière règle vous paraîtra peut-être rentrer en contradiction avec les précédente. Mais non. Avoir du style, c'est aussi avoir confiance en soi et confiance dans l'image que vous choisissez d'exprimer. Que vous soyez talons, baskets, jupes, robes, pantalons, jeans, il y aura toujours moyen de respecter les 4 premières règles tout en vous respectant, vous et votre style personnel.

5 clés pour être bien habillée et avoir du style au travail - © Kiuikson - Getty Images/iStockphoto

De la théorie à la pratique ! Si vous souhaitez passer de la théorie à la pratique et tout savoir sur les 22 pièces vestimentaires à porter absolument au travail + 5 looks clés en main pour 1 semaine complète stylée au boulot, rendez-vous sur l’article ‘comment bien s’habiller pour avoir du style au travail ?’. Vous y trouverez des propositions concrètes et en images pour être bien habillée au bureau en toutes circonstances. Vous verrez que les basiques de garde-robe, les chaussures et les accessoires ont un grand rôle à jouer dans la définition pertinente d’un style professionnel élégant et féminin. Il y en a en plus pour tous les goûts ! J’y ai ajouté mes 3 astuces incontournables pour avoir du style.

5 clés pour être bien habillée et avoir du style au travail - © pixelfit - Getty Images