3 secrets sur les collants

Porter de jolis collants peut faire toute la différence. Encore faut-il bien les choisir et veiller à les entretenir de la meilleure façon qui soit.

Véronique Mathys, Senior Product Manager Legwear and Intimate chez Veritas, nous livre quelques-uns de ses secrets pour trouver la paire de nos rêves et la garder le plus longtemps possible.

Choisir ses bas en fonction de sa tenue

Si vous êtes adepte des silhouettes casual et sporty, les collants opaques sont faits pour vous. Ceux-ci permettent également de mettre la couleur en avant et d’ajouter de la fantaisie à un look hivernal. Les collants transparents sont conseillés si vous désirez afficher de belles jambes tout au long de l’année. Pour un style qui sort de l’ordinaire, optez pour la résille combinée à un bas semi-opaque de même couleur. Effet garanti !

Empêcher les trous de se former

Afin de ne pas abîmer vos collants, il est conseillé de mettre une paire de gants avant de les enfiler. Cela empêche les ongles de s’accrocher dans les fils. Lorsque vous portez des bottes, il est préférable d’opter pour des bas épais, qui seront plus résistants au frottement qui se crée avec la tirette. " Si par malheur un trou se forme, nous conseillons de mettre une touche de vernis pour que la flèche ne s’agrandisse pas ", explique Véronique. Choisir la bonne taille de collants est également importante : " En choisissant des collants trop petits, on aura tendance, lors de l’enfilage, à tirer dessus et à favoriser la création de trous et flèches. "

Entretenir ses collants

Les collants demandent de l’entretien. La meilleure façon de les laver est de favoriser le lavage à la main. " Si vous préférez les passer en machine, il est nécessaire de les mettre dans un petit sac prévu à cet effet ", nous explique Véronique, " cela permet d’éviter les accrocs dus au frottement avec vos autres vêtements. Si vous les lavez en machine, optez pour un programme délicat. " Une fois vos bas lavés, faites-les sécher à plat afin qu’ils gardent leur forme initiale.

Pour s’y retrouver dans les nombreux termes utilisés

DEN : il s’agit d’une unité de poids, qui est toujours reprise sur l’emballage des collants. Normalement, au plus haut est le DEN au plus opaque sera le collant, mais cela dépend également du tricotage (plus ouvert ou non) et de l’épaisseur du fil.

Sheer : ce terme indique que les collants sont transparents.

Opaque : ce terme désigne des bas qui couvrent et ne laissent pas (ou très peu) apparaître la peau.

Shiny : désigne un bas collant brillant.

Semi shiny : désigne un bas satiné, dont les reflets sont brillants selon l’orientation de la jambe.

Mat : désigne un bas non brillant.