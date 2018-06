3 astuces simples pour ne plus souffrir en hauts talons

Les chaussures à hauts talons sont au cœur de votre style au féminin. Elles galbent vos jambes, vous font une jolie silhouette. En hauts talons, vous vous sentez prête à conquérir le monde et à croquer votre journée à pleines dents ! Faites le test : choisissez votre plus belle paire d’escarpins colorés pour le printemps ou restez en pantoufle toute la journée, vous constaterez vite la différence d’état d’esprit et de bien-être. Les talons vous rendent élégante, féminine et plus sûr de vous. L’inconfort des hauts talons Qui dit hauts talons dit aussi très souvent inconfort. Car oui, la marche en hauts talons n’est pas quelque chose d’inné, rassurez-vous. Cela s’apprend pour la maîtriser et vous pouvez aussi vous aider de quelques ‘outils’ pour être plus confortable et les supporter. Vous en avez marre de souffrir avec vos hauts talons ? Vous voulez trouver des solutions pour enfin libérer vos pieds, que ce soit pour aller travailler, pour un mariage, pour une journée shopping ? Suivez le guide ! Je vous propose 3 astuces pour enfin supporter vos hauts talons au quotidien. Si vous souhaitez aller plus loin pour trouver des solutions simples et efficaces à vos soucis de pieds lorsque vous portez des talons, je vous invite aussi à lire cet article sur ‘5 conseils pour ne plus avoir mal aux pieds en talons’. Vous y trouverez des conseils qui fonctionnent et qui ne vous demanderont pas beaucoup de budget supplémentaire. A vous le confort au quotidien.

3 astuces pour ne plus souffrir en hauts talons - © CasarsaGuru - Getty Images/iStockphoto

1) Utilisez des coussinets en silicone pour ne plus avoir mal aux pieds en talons Les coussinets en silicone vont soulager vos pieds à coup sûr. Ils se placent à l’arrière de votre chaussure au niveau du contrefort. Vous évitez ainsi les frottements désagréables et les ampoules qui vous empêchent très vite de marcher sans douleur. Les coussinets peuvent aussi se placer sous votre avant-pied pour soulager les douleurs et les sensations de brûlure au niveau de la plante de votre pied. Ils maintiennent également mieux votre pied dans votre chaussure et vous garantissent plus de confort de marche.

3 astuces simples pour ne plus souffrir en hauts talons - © AndreyPopov - Getty Images/iStockphoto

2) N’oubliez pas de poser des protège-talons sur vos chaussure Les protège-talons sont très simples à utiliser : vous les placez simplement autour de vos hauts-talons. Ils ont l’avantage de les protéger et de vous assurer plus de confort de marche dans les graviers, sur les pavés, dans les jardins ou en rue tout simplement. Pas mal pour assister à un mariage ou vous balader en ville ! En plus, comme vous abîmez moins vos hauts-talons, vous dépensez moins de budget chez le cordonnier. Vous ne stressez plus à l’idée de voir votre jolie paire d’escarpins en cuir abîmée dès leur première sortie, sans savoir que faire de ce talon dont le cuir est éraflé, pire arraché !

3 astuces simples pour ne plus souffrir en hauts talons - © biendansseschaussures.fr

3) Ayez toujours les bons pansements dans votre pharmacie Avez-vous déjà pris le temps de découvrir les différents types de pansements qui s’offrent à vous pour soulager vos pieds ? Bonne nouvelle, il en existe de différentes sortes très efficaces. Il suffit de bien les choisir. Optez pour des pansements spécial ampoule, spécial frottement, spécial durillon et spécial brûlure. Ils sont proches des produits de soins dans les rayons des magasins. Vous les trouvez aussi en parapharmacie. Pour connaître 2 astuces imparables pour ne plus souffrir en hauts-talons grâce à vos pansements, je vous invite à consulter l’article sur ‘5 conseils pour ne plus avoir mal aux pieds en talons’. Vous y découvrirez comment faire attention à vos orteils et à vos lanières de chaussures pour ne plus souffrir et vous libérer de vos blessures de pieds.

3 astuces simples pour ne plus souffrir en hauts talons - © anyaberkut - Getty Images/iStockphoto

Je termine en vous disant de ne pas oublier de prendre soin de vos pieds. Hydratez-les régulièrement et massez-les une fois par semaine. Vous stimulerez les 1700 capteurs sensoriels qui s’y trouvent, cela ne peut qu’augmenter votre bien-être. J’espère que cet article pour ne plus souffrir en hauts-talons vous aura aidé à trouver des solutions pour ne plus avoir constamment mal dans vos chaussures. Si vous souhaitez en savoir plus pour ne plus jamais avoir mal aux pieds, je vous invite également à lire mon article sur quelles chaussures porter quand on a les pieds sensibles. C’est un véritable kit de survie spécial pieds sensibles (pieds fins, pieds larges, pieds très petits, pieds très grands). A bientôt pour d'autres conseils style ! Sophie Vinclaire

Créatrice du blog Bien Dans Ses Chaussures

Des conseils pour être plus stylée de la tête aux pieds

https://biendansseschaussures.fr

@biendansseschaussures