Zéro déchet pièce par pièce : que peut-on faire dans le salon ?

À première vue, il ne semble pas y avoir grand-chose à faire dans le salon en terme d'objectif zéro déchet. Et pourtant… il est tout à fait possible de rendre cette pièce de vie encore plus zéro déchet qu’elle ne l’est déjà.

Avec le zéro déchet, de nombreux Belges tentent d’adopter un autre mode de vie dans leur quotidien pour se diriger petit à petit vers une consommation plus durable et plus respectueuse pour de planète. Le mouvement zéro déchet (en anglais : zero waste) consiste en effet à prendre conscience de l’impact que notre consommation "classique" génère sur notre environnement et à adopter, en conséquence, une stratégie pour réduire au maximum nos déchets.

Après s’être penchés sur les deux pièces les plus polluantes de la maison que sont la cuisine et la salle de bains et vous avoir dévoilé les astuces durables pour la chambre et le dressing, nous mettons à l’honneur cette semaine une pièce très peu mentionnée dans les objectifs zéro déchet : le salon.

Et pour cause : comme la chambre, le salon est une pièce où, a priori, on ne produit pas beaucoup de déchets. En revanche, c’est dans ce lieu rassembleur et cocoon qu’on écoute de la musique, qu’on lit, qu’on regarde un bon film, qu’on joue, etc. C’est donc sur ces petits éléments de loisir et de divertissement culturels qu’on va pouvoir agir en privilégiant le seconde main, l’emprunt et les alternatives culturelles dématérialisées … après avoir fait un gros tri !