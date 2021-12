Y aura-t-il bientôt des anneaux autour de la Terre à cause des débris spatiaux ?

Le problème de la pollution spatiale n’est pas inconnu, on en parle depuis des années et plusieurs solutions ont été proposées comme un satellite poubelle qui pousserait les débris dans l’atmosphère pour qu’ils se désintègrent (sans jamais atteindre le sol ni faire de blessés).

Les débris présents dans un cercle proche de notre atmosphère sont dangereux à bien des égards, comme en témoigne encore le risque de collision avec l’ISS récemment. Nous n’en sommes pas encore au niveau du scénario de Gravity mais il ne faudrait pas beaucoup plus pour y arriver. La station a dû manœuvrer trois fois en 2020 pour éviter les débris !

On compterait actuellement 170 millions de débris spatiaux en orbite dont 670.000 mesurent plus d’1,2 cm. Ces débris sont épars pour l’instant et, lorsqu’on regarde le ciel, on ne voit rien qui puisse nous faire croire qu’il y a tant d’objets qui nous tournent autour. Cependant, notre course spatiale en orbite basse se développe de plus en plus : Jeff Bezos veut envoyer 3200 satellites supplémentaires en orbite, Elon Musk en a déjà mis 2000 en orbite et prévoit d’en lancer 40.000 autres dans les décennies à venir.