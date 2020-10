Vous pouvez zoomer avec des éléphants de Thaïlande et aider à leur sauvegarde.

La fondation australienne The Human Elephant Learning Programs (H-ELP) propose sur son site internet de participer à des appels vidéo Zoom payants mettant en scène des éléphants thaïlandais afin de financer un large programme de sauvegarde de cette espèce.

Des vidéos payantes pour contribuer à la survie de l'espèce

Cette initiative est liée à la chute dramatique du tourisme en Thaïlande avec la pandémie de Covid-19, qui menace directement la survie de nombreux camps.

Elle s'inscrit aussi dans la tendance actuelle d'observation virtuelle de la vie sauvage, sans perturber les animaux.

Actuellement, deux formules de 10 et 15 minutes sont proposées. Pour 100 dollars, vous pouvez regarder des éléphants d'Asie via Zoom pendant 10 minutes. Pour 200 dollars, vous aurez droit en plus à une présentation des éléphants par un expert de GTAEF ainsi qu'une rapide séance de quelques minutes de questions/réponses. En achetant une session, vous faites ainsi un don qui sera réparti entre l'entretien des camps d'éléphants et différents projets les concernant.

Il est évidemment possible de faire d'autres dons, moins élevés, toujours via le site de H-ELP.