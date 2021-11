Vous connaissez le sorgho, la céréale qui pourrait remplacer le blé et le maïs ?

C'est la cinquième céréale la plus produite dans le monde. Elle est sans gluten. Et avec le réchauffement climatique, elle pourrait bien être une alternative à la baisse de rendement en blé, en maïs et en soja si le mercure continue de grimper. Cette céréale, c'est le sorgho. Voici tout ce que vous devez savoir sur cet aliment-phare de demain.

Avec ses larges feuilles vertes, on pourrait le confondre avec du maïs. Mais la plante du sorgho n'a rien à voir. De plus près, on distingue de petits grains entassés les uns sur les autres sur de fines tiges elles-mêmes emmêlées à d'autres ramifications ébouriffées. Cette céréale est originaire d'Afrique, et plus précisément d'Ethiopie et du Soudan. 70% des surfaces cultivées en sorgho le sont sur ce continent.

Mais la production de cette graminée prend de l'essor en Europe, notamment en France, où 85.000 hectares sont consacrés à la culture du sorgho-grain, la variété indiquée pour l'alimentation humaine. Une proportion qui a explosé de 21% entre 2019 et 2020. La région Occitanie incarne le cœur de cette production tricolore. A moindre échelle, on en cultive aussi en Ukraine, en Italie et en Hongrie.

Le sorgho est la céréale de demain parce que la plante est plus résistante à la montée des températures et aux épisodes de sécheresse.

Et par rapport au riz et au maïs, la culture du sorgho est moins gourmande en eau.

Puisqu'il existe diverses variétés, le sorgho fourrager constitue celle que les agriculteurs choisissent pour nourrir porcs et volailles.