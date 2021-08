Votre chat pourra bientôt manger des en-cas à base de viande de souris fabriquée in vitro

Ce premier produit de la startup Because Animals , basée à Chicago, baptisé "Biscuits de souris pour chat cultivés sans chasse" ("Harmless Hunt Mouse Cookies for Cats"), est déjà disponible en pré-commande sur le site web avant une date de lancement prévue pour 2022.

Ce nouveau casse-croûte se présente sous forme de biscuit et contient de véritables cellules du rongeur. Il s'agit pour le moment d'une petite douceur plus que d'un véritable repas.

Interrogé par Fast Company, la PDG et cofondatrice de Because Animals a affirmé que le but de ce nouveau produit était de "retirer les animaux de la chaîne alimentaire" .

Toutefois, la production de nourriture animale n'est pas sans conséquence. Nos animaux de compagnie émettent 64 millions de tonnes d'émissions carbone par an, selon Forbes.

Ces émissions proviennent, comme pour leurs maîtres, de la production d'œufs, de lait et de la viande. Par ailleurs, les aliments pour animaux sont généralement de qualité très moyenne et produits avec des restes d'os et de sang.

Selon Mme Falconer, les aliments pour animaux de Because Animals contribuent à soutenir l'industrie de l'agriculture animale et à la faire évoluer vers plus d'éthique et de durabilité. L'entreprise pense déjà à son prochain défi : cultiver de la viande de lapin destinée à la nourriture pour chiens.