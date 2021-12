Votre chat est-il un psychopathe ? Des scientifiques ont créé un test pour le savoir (si, c’est vrai !)

Et si votre chat était un psychopathe ? Environ 1% de la population (humaine) serait atteinte de psychopathie, pourquoi pas nos amis à 4 pattes ?

Si l’on a déjà résolu le fait que les chats, les chiens et les hommes parlent un langage corporel différent et que cela peut amener à des malentendus, des scientifiques de l’Université de Liverpool et de l’Université John Moores de Liverpool se sont intéressés aux personnalités différentes que les félins de salon peuvent développer.

Comme on peut le lire dans une étude publiée dans Journal of Research in Personality, ils ont mis au point un nouveau test de personnalité pour les chats.