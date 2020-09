Votre bouteille de vin sera-t-elle bientôt en carton ?

Et si nos bouteilles de vin et nos flacons de whisky n’étaient bientôt plus fabriqués en verre, mais en papier ?

La marque Johnnie Walker a récemment dévoilé son prototype de bouteilles à base de pulpe de bois. Cette innovation s’inscrit dans un phénomène mondial, qui voit tous les fabricants de boisson rechercher une alternative au verre… car oui, même dans le verre, il y a du plastique.

A l’heure de l’apéritif, bientôt, quand on vous demandera un verre de whisky, vous ne saisirez plus une bouteille en verre, mais un flacon… en papier. La marque Johnnie Walker compte lancer au printemps 2021 une toute nouvelle génération de contenants fabriqués à partir de pulpe de bois, pressée et séchée au four. Aucune crainte, votre blend n’aura pas le goût de papier puisque la matière est recouverte à l’intérieur d’une fine pellicule pour que le whisky ne soit pas en contact direct avec le matériau.

L’objectif est clair : réduire l’utilisation du plastique. Car oui, même dans la bouteille en verre, on trouve du plastique. Qui plus est, si le verre est recyclable, rappelons que sa production génère des émissions carbone.